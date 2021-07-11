105 bin TL’ye Ford Focus araba satışı yapılıyor! Fiat, Skoda, Ford, Wolkswagen, Renault, Audi fiyatları ise görenleri şaşkına çevirdi

Araç satışları için başvurular nasıl yapılır?

1. Şube tarafından alınan yeni istekli ile ilgili kaydın Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanmasının ardından e-mail ve sms ile sisteme geçici giriş şifresi iletilir. (Daha önceden kaydı olan isteklilere yalnız teklif verebileceğine dair bir bilgilendirme iletilir.)

2. İstekliler, teklif verebilmek için http://e-aracsatis.ziraatbank.com.tr adresine girdikten sonra üst menüde gözüken "SİSTEME GİRİŞ" butonuna basmalıdır. 3. Sisteme giriş sırasında, istekli, kullanıcı adına TCKN (tüzel kişilerde VKN), şifresine de cep telefonuna/mail adresine gelen geçici şifreyi yazdıktan sonra, doğrulama resmindeki harf ve rakamları da yazarak "GİRİŞ" butonuna basmalıdır.