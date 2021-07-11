105 bin TL’ye Ford Focus araba satışı yapılıyor! Fiat, Skoda, Ford, Wolkswagen, Renault, Audi fiyatları ise görenleri şaşkına çevirdi

Araba almak isteyen dar gelirli vatandaşlara güzel haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası uygun fiyatlı araba satışları gerçekleştiriyor. Banka tarafından satılan arabalar için başvuruda bulunmak isteyenlerin ihalelere katılım sağlaması gerekiyor. Ziraat Bankası yeni araç satış listesinde Ford Focus arabanın ise 105 bin TL'den satışa çıktığı görüldü. Beğendiğiniz bir aracı satın almak istiyorsanız Ziraat Bankası Araç Satış sayfası üzerinden beğendiğiniz aracı bularak, teşhir sayfasına gittikten sonra ekspertiz raporunu inceleyebilirsiniz.
Ziraat Bankası'ndan Satılık Araçlar
Ziraat Bankası'ndan satılık araçlara erişmek için Ziraat Bankası Araçları bağlantısını inceleyebilir ve hızlı arama özelliği ile dilediğiniz özelliklere sahip taşıtları kolayca bulabilirsiniz. Sayfaya girdiğiniz anda sizi ihalesi devam eden, yeni eklenen, fiyatı düşen kategorilerinde araçlar karşılayacaktır. Satın almak istediğiniz kategoride ürünleri bu özelliklerine göre aratabilirsiniz. İl, marka, model ve model yılı gibi özelliklerini belirterek aradığınız türde bir aracın sistem üzerinde bulunup bulunmadığını kolayca bulabilirsiniz.
Ziraat Bankası 105 bin TL'ye Ford Focus araba satışı yapıyor!