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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 11:01
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    • 11.07.2021 11:01
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    105 bin TL’ye Ford Focus araba satışı yapılıyor! Fiat, Skoda, Ford, Wolkswagen, Renault, Audi fiyatları ise görenleri şaşkına çevirdi

    105 bin TL’ye otomobil satılıyor. İkinci el araba satın almak isteyenler için bankalar icralık araç satışı gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda Ziraat Bankası yeni araç satış listesini yayınladı. Yayınlanan listede Fıat, Skoda, Ford, Wolkswagen, Renault, Audi marka araçların çok ucuz fiyatlardan satışa çıktığı görüldü. Ziraat Bankası’ndan satılık araçlara erişmek için Ziraat Bankası Araçları bağlantısını inceleyebilir ve hızlı arama özelliği ile dilediğiniz özelliklere sahip taşıtları kolayca bulabilirsiniz. Sayfaya girdiğiniz anda sizi ihalesi devam eden, yeni eklenen, fiyatı düşen kategorilerinde araçlar karşılayacaktır.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası 105 bin TL’ye Ford Focus araba satışı yapıyor!

    Araba almak isteyen dar gelirli vatandaşlara güzel haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası uygun fiyatlı araba satışları gerçekleştiriyor. Banka tarafından satılan arabalar için başvuruda bulunmak isteyenlerin ihalelere katılım sağlaması gerekiyor. Ziraat Bankası yeni araç satış listesinde Ford Focus arabanın ise 105 bin TL'den satışa çıktığı görüldü. Beğendiğiniz bir aracı satın almak istiyorsanız Ziraat Bankası Araç Satış sayfası üzerinden beğendiğiniz aracı bularak, teşhir sayfasına gittikten sonra ekspertiz raporunu inceleyebilirsiniz.

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    Ziraat Bankası'ndan Satılık Araçlar

    Ziraat Bankası'ndan satılık araçlara erişmek için Ziraat Bankası Araçları bağlantısını inceleyebilir ve hızlı arama özelliği ile dilediğiniz özelliklere sahip taşıtları kolayca bulabilirsiniz. Sayfaya girdiğiniz anda sizi ihalesi devam eden, yeni eklenen, fiyatı düşen kategorilerinde araçlar karşılayacaktır. Satın almak istediğiniz kategoride ürünleri bu özelliklerine göre aratabilirsiniz. İl, marka, model ve model yılı gibi özelliklerini belirterek aradığınız türde bir aracın sistem üzerinde bulunup bulunmadığını kolayca bulabilirsiniz.

    Ziraat Bankası 105 bin TL'ye Ford Focus araba satışı yapıyor!

        Araç satışları için başvurular nasıl yapılır?

        1. Şube tarafından alınan yeni istekli ile ilgili kaydın Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanmasının ardından e-mail ve sms ile sisteme geçici giriş şifresi iletilir. (Daha önceden kaydı olan isteklilere yalnız teklif verebileceğine dair bir bilgilendirme iletilir.)

        2. İstekliler, teklif verebilmek için http://e-aracsatis.ziraatbank.com.tr adresine girdikten sonra üst menüde gözüken "SİSTEME GİRİŞ" butonuna basmalıdır. 3. Sisteme giriş sırasında, istekli, kullanıcı adına TCKN (tüzel kişilerde VKN), şifresine de cep telefonuna/mail adresine gelen geçici şifreyi yazdıktan sonra, doğrulama resmindeki harf ve rakamları da yazarak "GİRİŞ" butonuna basmalıdır.

        4. İlk girişte, güvenlik nedeniyle istekliden geçici şifresini değiştirmesi istenecektir. Bu ekranda, istekli, bundan sonraki işlemlerde kullanacağı şifresini oluşturmalıdır. Şifresini unutması durumunda giriş ekranındaki şifre linkinden yeni bir şifre isteyebilir.

        5. Şifre belirlendikten sonra açılacak ekranda isteklinin kişisel bilgilerini kontrol etmesi ve onaylaması istenecektir. Yanlışlık olan bilgiler varsa istekli bu ekranda kendisi güncelleme yapabilir. Daha sonradan değişiklik yapmak isterse giriş yaptıktan sonra menüde "Bilgilerim" adımından yeniden bu ekrana ulaşabilir.

        6. İstekli, teminatını yatırarak kaydolduğu aracı ekranda görecek, "Teklif Ver" butonuna basarak bu araç için teklif verebilecektir

        7. Teklif tutarı yazıldıktan sonra, "Teklif Ver" butonuna basılmalıdır. Ardından gelen onay kutucuğunda teklif onaylanmalıdır. Böylece teklif verme işlemi tamamlanacaktır.

        8. Araca ilk teklif verilmesiyle birlikte ihalenin tamamlanması için 4 günlük süre başlar. Bir başka istekli tarafından aynı araca daha yüksek teklif verilmesi durumunda istekliye aşağıdaki gibi bir SMS ve ayrıca e-posta gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

        9. İhalenin son 30 dakikası içerisinde başka bir istekliden teklif gelirse ihale süresi 30 dakika uzatılır. Son 30 dakika içinde gelen her teklif ihaleyi 30 dakika uzatır. İhale son 30 dakika boyunca hiç teklif gelmeyene kadar devam eder. Teklifler sona erdiğinde ihale sona erer, kazanan ve kaybeden isteklilere sistem tarafından e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapılır.

            Ziraat Bankası'ndan Satılık Araçlar Nasıl Satın Alınır?

            Beğendiğiniz bir aracı satın almak istiyorsanız Ziraat Bankası Araç Satış sayfası üzerinden beğendiğiniz aracı bularak, teşhir sayfasına gittikten sonra ekspertiz raporunu inceleyebilirsiniz. Sonrasında aracın satışının yapıldığı banka şubesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Banka şubesi üstünden şartname doldurarak başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz. Ziraat Bankası Araç Satış Şartnamesi incelenerek imzalandıktan sonra artık satış süreci başlamış olacaktır.

            Size en yakın Ziraat Bankası şubesinin nerede olduğunu öğrenmek isterseniz internet sitemiz üzerinden Ziraat Bankası Şubeleri linkinden il ve ilçe bilgilerine göre filtreleme yapabilir, en yakın şubenin nerede olduğunu hemen öğrenebilirsiniz.
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