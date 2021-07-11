Egepol halka arz ne zaman? NASMED Sağlık halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Borsa kodu, hisse…

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

EGEPOL HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?



2 iş günü boyunca, saat 10.300 ile 13.00 arasında, tamamen eşit dağıtım ile talep toplayacak olan Egepol Hastanesi'nin yalep toplama tarihleri ise henüz kararlaştırılmadı.NASMED Özel Sağlık Hizmetleri Ticari Anonim Şirketi'ne bağlı Egepol Hastanesi'nin halka arzında, toplam 25 milyon hisse arz edilecek. Yüzde 20 - 30 civarında tıbbi donanımı tamamlayan Egepol Hastanesi, Borsa İstanbul'da EGEPO koduyla işlem görecek.

Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 225 yatak kapasitesine sahiptir. Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şevkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir.