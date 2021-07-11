Egepol halka arz ne zaman? NASMED Sağlık halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Borsa kodu, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Egepol Hastanesi'nin halka arzında talep toplanacak bankaların isimleri araştırılırken diğer tüm detaylar da merak konusu oldu. Sermaye Kurulu Piyasası'na başvuru yapan Egepol halka arz ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
EGEPOL HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALAR?
Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleşmesi bekleniyor.
Egepol Hastanesi'nin halka arzında tüm banka ve aracı kurumlardan talep toplanacak.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Global Menkul Değerler A.Ş,
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Bizim Menkul Değerler A.Ş,
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
ING Menkul Değerler A.Ş,
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,