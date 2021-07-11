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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 11:33
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    • 11.07.2021 11:33
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    Egepol halka arz ne zaman? NASMED Sağlık halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Borsa kodu, hisse…

    Ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından Egepol halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Halka arz firmalarının sayısı her geçen gün artıyor ve bunlar arasına NASMED Sağlık da katıldı. Sermaye Kurulu Piyasası’na başvuru yapan NASMED Sağlık halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Borsa kodu, hisse kodu nedir? 2009 yılından buy ana faaliyet gösteren Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 225 yatak kapasitesi bulunan Egepol halka arz ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Egepol halka arz ne zaman?

    Egepol halka arz ne zaman? NASMED Sağlık halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Borsa kodu, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Egepol Hastanesi'nin halka arzında talep toplanacak bankaların isimleri araştırılırken diğer tüm detaylar da merak konusu oldu. Sermaye Kurulu Piyasası'na başvuru yapan Egepol halka arz ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

    EGEPOL HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALAR?

    Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleşmesi bekleniyor.

    Egepol Hastanesi'nin halka arzında tüm banka ve aracı kurumlardan talep toplanacak.

    Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Global Menkul Değerler A.Ş,
    A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Bizim Menkul Değerler A.Ş,
    Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    ING Menkul Değerler A.Ş,
    Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
    İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,
        Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,
        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Strateji Menkul Değerler A.Ş,
        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Ünlü Menkul Değerler A.Ş,
        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
        Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

        EGEPOL HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        2 iş günü boyunca, saat 10.300 ile 13.00 arasında, tamamen eşit dağıtım ile talep toplayacak olan Egepol Hastanesi'nin yalep toplama tarihleri ise henüz kararlaştırılmadı.NASMED Özel Sağlık Hizmetleri Ticari Anonim Şirketi'ne bağlı Egepol Hastanesi'nin halka arzında, toplam 25 milyon hisse arz edilecek. Yüzde 20 - 30 civarında tıbbi donanımı tamamlayan Egepol Hastanesi, Borsa İstanbul'da EGEPO koduyla işlem görecek.

        Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 225 yatak kapasitesine sahiptir. Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şevkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir.
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        Haberler Ekonomi Egepol halka arz ne zaman? NASMED Sağlık halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Borsa kodu, hisse…