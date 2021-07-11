Sıfır arabada 2 Ağustos’a kadar 69.000 TL indirim müjdesi geldi! Fiat resmen duyurdu! Dacia, Ford, Pejo ve Renault kampanyaları ise...

Sıfır otomobilde 2 Ağustos'a kadar 69 bin TL indirim uygulanacak. Araba almak isteyenler için kampanya FIAT resmi sitesi üzerinden resmen duyuruldu. Kampanyanın 2020 model Fiat 5ooX'de geçerli olduğu açıklandı. Sıfır taşıt sahibi olmak isteyenler için FIAT yeni kampanyasını resmen duyurdu. Öte yandan, Temmuz ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 208 modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Temmuz ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.
Renault 2021 Temmuz Kampanyası
Temmuz ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 171.500 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 141.500 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.
Temmuz ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.