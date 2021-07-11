Sıfır arabada 2 Ağustos’a kadar 69.000 TL indirim müjdesi geldi! Fiat resmen duyurdu! Dacia, Ford, Pejo ve Renault kampanyaları ise...

Dacia Temmuz ayı kampanyası

Dacia Dokker Ambiance ECO-G 110 bg modelinde ise 7.600 TL'lik kampanya indirimi sağlanıyor. Dacia Dokker Ambiance ECO-G 110 bg modelini 151.400 TL'lik kampanya fiyatıyla satın alabilirsiniz. Kampanya sınırlı sayıdaki otomobil için geçerlidir.

Temmuz ayında Dacia model araç alanlara kredi kampanyası desteği de sunuluyor. Kampanya kapsamında kredi taksitleri 2022 Ocak ayına kadar ertelenebiliyor. Aynı zamanda 1500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatı da sunuluyor. Kampanya fiyatına dahil olarak, +1 yıl Uzatılmış Garanti ve ilk Periyodik Bakım paketleri fırsatlarında da faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Dacia Yetkili Satıcılarıyla görüşebilirsiniz.