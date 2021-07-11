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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 10:27
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    • 11.07.2021 10:27
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    Sıfır arabada 2 Ağustos’a kadar 69.000 TL indirim müjdesi geldi! Fiat resmen duyurdu! Dacia, Ford, Pejo ve Renault kampanyaları ise...

    Sıfır otomobilde 2 Ağustos’a kadar 69 bin TL indirim uygulanacak. Araba almak isteyenler için kampanya FIAT resmi sitesi üzerinden resmen duyuruldu. Kampanyanın 2020 model Fiat 5ooX’de geçerli olduğu açıklandı. Sıfır taşıt sahibi olmak isteyenler için FIAT yeni kampanyasını resmen duyurdu. Öte yandan, Temmuz ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 208 modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Temmuz ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    Sıfır arabada 2 Ağustos’a kadar 69.000 TL indirim müjdesi geldi!

    Sıfır otomobilde 2 Ağustos'a kadar 69 bin TL indirim uygulanacak. Araba almak isteyenler için kampanya FIAT resmi sitesi üzerinden resmen duyuruldu. Kampanyanın 2020 model Fiat 5ooX'de geçerli olduğu açıklandı. Sıfır taşıt sahibi olmak isteyenler için FIAT yeni kampanyasını resmen duyurdu. Öte yandan, Temmuz ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 208 modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Temmuz ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

    Renault 2021 Temmuz Kampanyası

    Temmuz ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 171.500 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 141.500 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

    Temmuz ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Peugeot 208 2021 Temmuz Kampanyası

        Tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 208 modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinde 4.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz. Diğer modellerinde ise 2000-3000 TL'lik kampanya indirimleri sağlanıyor.

        Peugeot 208 modelinde kredi desteği de sağlanıyor. Dilerseniz 16.000 TL'ye 12 ay %0, dilerseniz 36.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

        Peugeot 2008, 3008 ve 5008 2021 Temmuz Kampanyası

        Peugeot'un SUV modellerinde de kampanya kapsamında 0 faizli kredi ve fiyat indirimi fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

        Peugeot 2008 model otomobil alımlarında 60.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz,


        Ford 2021 Temmuz Kampanya Detayları

        Temmuz ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

        Ford 2021 Temmuz Ticari Araç Kampanyası Detayları

        Ford ticari araçlarda 3 yıl sınırsız km garantisi veriliyor. Aynı zamanda 2020 model nakit alımlarda %2 nakit alım indirimi yapılıyor. Dilerseniz Ford finansın sunduğu düşük faizli kredilerden de faydalanabilirsiniz.

        Kampanya kapsamında Tourneo Courier, Transit Courier, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ve Ford Ranger ticari araç modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor.

            Dacia Temmuz ayı kampanyası

            Dacia Dokker Ambiance ECO-G 110 bg modelinde ise 7.600 TL'lik kampanya indirimi sağlanıyor. Dacia Dokker Ambiance ECO-G 110 bg modelini 151.400 TL'lik kampanya fiyatıyla satın alabilirsiniz. Kampanya sınırlı sayıdaki otomobil için geçerlidir.

            Temmuz ayında Dacia model araç alanlara kredi kampanyası desteği de sunuluyor. Kampanya kapsamında kredi taksitleri 2022 Ocak ayına kadar ertelenebiliyor. Aynı zamanda 1500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatı da sunuluyor. Kampanya fiyatına dahil olarak, +1 yıl Uzatılmış Garanti ve ilk Periyodik Bakım paketleri fırsatlarında da faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Dacia Yetkili Satıcılarıyla görüşebilirsiniz.

            Fiat Temmuz ayı kampanyası

            Kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

            69.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

            Kampanyalı Fiat 5ooX kaç para?

            500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT araçlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 301.000 TL olarak açıklandı. Ayrı araç kampanyalı satışı ise 231 bin 100 TL'den gerçekleştirilecek.
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