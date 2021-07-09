80 bin TL, 93 bin TL, 100 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller... Almayan bin pişman olur! Ziraat Bankası ve Vakıfbank satıyor!

Aracın muhammen bedeli / %5 = Teminat bedeli bulunmaktadır. 50 bin TL' lik bir araca talip olduğunuzda 2 bin 500 TL teminat bedeli yatırmanız gerekmektedir. Bu bedel yatırıldıktan sonra banka tarafından size bir dekont verilecektir. Ayrıca bir teminat sözleşmesi imzalamanız gerekir. Bu sözleşmenin tüm sayfalarını tek tek imzalamalısınız. Bu aşamadan sonra artık ihaleye katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Banka tarafından size bir şifre veriliyor. Çünkü ihale dijital ortamda gerçekleşiyor. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmak sureti ile buradan tekliflerinizi sisteme kaydediyorsunuz. Aracın talibi olan herkes buradan en az 500 TL artırım yapmak sureti ile fiyat verecektir. İhale süresi 3 gündür.