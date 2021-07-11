SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?

SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kurban Bayramı 19 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz tarihinde sona erecek, milyonlarca emekli vatandaş ikramiye için gün sayıyor ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin bu yıl hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. İşte o tarih...
2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.
İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:
SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz
Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz
Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz
NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?
Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.