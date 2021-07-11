Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.07.2021 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 10:31
    ABONE OL

    SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?

    Milyonlarca kişinin gözü kulağı gelecek habere çevrilmişti, peki SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 yılından buy ana hem Ramazan hem de Kurban Bayramı olmak üzere iki kez verilen bu ikramiyeler bayram coşkusu yaşayan ve masraflarını ödemek isteyen yaklaşık 13 milyon emekliye rahat bir nefes aldırıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı’na az bir zaman kala beklenen açıklama geldi ve tarih belli oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

    SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kurban Bayramı 19 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz tarihinde sona erecek, milyonlarca emekli vatandaş ikramiye için gün sayıyor ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin bu yıl hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. İşte o tarih...

    2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

    İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

    SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

    Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

    Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz

    NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

    Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

        YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

        Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

        Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

        En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

        2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

        Emekli sandığı 3.276 TL

        2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

        Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.

        İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

        • Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

        • İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

        • Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

        • Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

        • Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

        • Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

        • QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

        • ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yavaş'ın 64 milyon lira zarar ettiren ihalesi
        Haberler Ekonomi SGK bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında ödenecek?