Akbank'ta neler oluyor? İşte 43 saatlik kesintinin nedeni!

Büyük bir titizlikle ve tekrarlanmaması için kontrollü olarak sürdürülen bu çalışma, gün boyunca devam etti ve kanallarımızda hizmet verilemedi. Aynı gün 19:15'ten itibaren sistemlerimiz kademeli olarak açıldı ve 23:55'ten itibaren de tüm kanallarımızda müşterilerimize sorunsuz hizmete başlandı. Sistemimiz stabil hale getirildi.