Akbank'ta neler oluyor? İşte 43 saatlik kesintinin nedeni!

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in yaptığı açıklamada "Öncelikle geçtiğimiz iki gün boyunca sizlere yaşattığımız olumsuz deneyimden dolayı içtenlikle özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim" denildi ve süreçte yaşananlar şeffaf bir şekilde anlatıldı.
Binbaşgil, "Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktifaktif) ile İzmir'de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedekli yapımız var. 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir" dedi.
VERİ GÜVENLİĞİ SORUNSUZ
Binbaşgil, "Tüm bu yüksek teknolojimize rağmen yaşadığımız talihsiz süreci sizlerle şeffaflıkla paylaşmak isterim. 6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu.