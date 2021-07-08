Son dakika: Akbank ATM'ler çalışıyor mu? Açıklama geldi! Akbank mobil düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Akbank müşterileri dünden bu yana çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Banka bugün ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu. Konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Akbank ATM'ler çalışıyor mu? Açıklama geldi! Akbank mobil düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
AKBANK ATM'LER ÇALIŞIYOR MU?
Akbank'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı duyuruldu. Gözler şimdi mobil uygulamaya çevrildi.
İşte yapılan açıklama;
Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.
Akbank'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz.