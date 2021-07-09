Akbank'taki 43 saatlik kesintide neler oldu? Siber saldırı mıydı? Müşterilerin kişisel verileri güvende mi? Yeni açıklama geldi!

Yaklaşık iki gündür kesintilerin yaşandığı Akbank'ta işlemler normale döndü. Yaşanan kesintilerle ilgili Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama geldi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, " Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı." ifadelerini kullandı. Peki, Akbank'taki 43 saatlik kesintide neler yaşandı? İşte cevabı!
2 gün süren süreç sonrası sistemler normale dönerken, yaşanan kesintilerle ilgili Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Paydaşlarımız,
Öncelikle geçtiğimiz iki gün boyunca sizlere yaşattığımız olumsuz deneyimden dolayı içtenlikle özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim.
6 Temmuz 2021'de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir. O günden bu yana da tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermektedir.
Teknoloji, bankamız stratejilerinin odak noktasında yer alan ve önemli yatırımlar yaptığımız bir konudur. Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktif-aktif) ile İzmir'de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedeklilik yapımız bulunmaktadır. Söz konusu ikili ana sistemin çalıştığı ve 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir.
Tüm bu yüksek teknolojimize rağmen yaşadığımız talihsiz süreci sizlerle şeffaflıkla paylaşmak isterim: 6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu. Tüm kanallarımız bundan etkilendi ve tekrarlayan kesintiler yaşanmaya başladı.