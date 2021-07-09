Akbank'taki 43 saatlik kesintide neler oldu? Siber saldırı mıydı? Müşterilerin kişisel verileri güvende mi? Yeni açıklama geldi!

Teknoloji iş ortağımız ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılımıyla problemin tespit edilip giderilmesine yönelik çalışmalar hemen başlatıldı. Gün boyu yapılan bu çalışmalar ile müşterilerimizin işlemleri kısmi olarak gerçekleştirilmiş olsa da hizmet sürekliliği tam olarak sağlanamadı.

Bu nedenle, 7 Temmuz Çarşamba sabah 7.30'da, gün boyu yapılan çalışmaların bütünsel etkisinin yansıtılabilmesi için veritabanı ve disk sistemlerinin bazı konfigürasyonel değişiklikler ile yeniden başlatılmasına karar verildi.

Büyük bir titizlikle ve tekrarlanmaması için kontrollü olarak sürdürülen bu çalışma, gün boyunca devam etti ve kanallarımızda hizmet verilemedi. Aynı gün 19:15'ten itibaren sistemlerimiz kademeli olarak açıldı ve 23:55'ten itibaren de tüm kanallarımızda müşterilerimize sorunsuz hizmete başlandı. Sistemimiz stabil hale getirildi.