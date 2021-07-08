Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Akbank’ta işlem başladı (Ekonomi haberleri)

    Akbank, önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin dün de sürdüğünü duyurdu. Dün akşam ise yapılan açıklamada "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

    Akbank’ta işlem başladı

    Akbank, önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin dün de sürdüğünü duyurdu. Dün akşam ise yapılan açıklamada "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

    FUAR SANAL İŞ GERÇEK
    Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) düzenlenen sanal kariyer fuarları, iş arayan binlerce vatandaş için umut kapısı oldu. İŞKUR 5. Sanal İstihdam Fuarı, 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çevrim içi düzenlenen fuar 2 gün sürecek. İş arayanlar 'sanalistihdamfuari.iskur.gov. tr' adresi üzerinden fuara bağlanacak.

    DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN!
    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, özellikle yaz sezonunun açılması ile birlikte şirketin adını kullanarak vatandaşlara internet satmaya çalışan dolandırıcıların sayısının da hızla arttığını tespit ettiklerini belirtti. Bir çoğu 0 850 ile başlayan numaraları tespit ettiklerini belirten Önal, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        TURKCELL'DEN YATIRIM ATAĞI
        Turkcell Enerji, İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye'deki lokasyonlarımızda yılda yaklaşık 730 bin kilovatsaat enerji üretebilecek kapasiteye ulaştık. Bu konuda projeleri sürdüreceğiz" dedi.

        43 BİN TL'YE BEDELLİ
        Bedelli askerlikte yeni tutarlar belli oldu. Bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olan bedelli askerlik tutarı, 43 bin 150 liraya yükseldi. Bedelli askerlik tutarına, 6 ayda bir memur maaş katsayısındaki artış yansıtılıyor. Yasanın çıkartıldığı 26 Mayıs 2019 tarihinde bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 lira olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan 2 yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

        OTOYOL GEÇİŞİ HIZLANDI
        İstanbul İzmir Otoyolu        'nda Hızlı Geçiş Sistemi-Otomatik Geçiş Sistemi gişelerinde nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden dolayı gişe sahalarında oluşan beklemeleri önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Bakiye yetersizliği yaşayan sürücüler, gişelerdeki butonlara basarak alacakları ihlalli geçiş formuyla ödemeleri 15 gün içinde yapabilecek.

            BORSAYA YENİ HİZMETLER
            Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, sermaye piyasalarının önemli büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bunun kullanımı için yeni finansal ürün ve hizmetleri devreye almaya devam ettiklerini söyledi. Katılım endeksini hayata geçireceklerini anlatan Ergun, Sürdürülebilirlik Endeksi'ni geliştirirken, bu alanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye alacaklarını aktardı.

            HALI SATIŞININ YÜZDE 70'İNİ YAPTI
            Güneydoğu Anadolu             Bölgesi'nden bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen ihracat 5.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgenin yıl sonu hedefini 12 milyar dolar olarak açıkladı. Kileci, Türkiye tekstil ihracatının yüzde 24'ünün ve halı ihracatının yüzde 70'inin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştiğini kaydetti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Allah bunların eline insanı düşürmesin
            Haberler Ekonomi Akbank’ta işlem başladı (Ekonomi haberleri)