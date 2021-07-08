Akbank’ta işlem başladı (Ekonomi haberleri)

43 BİN TL'YE BEDELLİ

Bedelli askerlikte yeni tutarlar belli oldu. Bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olan bedelli askerlik tutarı, 43 bin 150 liraya yükseldi. Bedelli askerlik tutarına, 6 ayda bir memur maaş katsayısındaki artış yansıtılıyor. Yasanın çıkartıldığı 26 Mayıs 2019 tarihinde bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 lira olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan 2 yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.