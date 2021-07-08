Akbank’ta işlem başladı (Ekonomi haberleri)

Akbank, önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin dün de sürdüğünü duyurdu. Dün akşam ise yapılan açıklamada "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.
FUAR SANAL İŞ GERÇEK
Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) düzenlenen sanal kariyer fuarları, iş arayan binlerce vatandaş için umut kapısı oldu. İŞKUR 5. Sanal İstihdam Fuarı, 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çevrim içi düzenlenen fuar 2 gün sürecek. İş arayanlar 'sanalistihdamfuari.iskur.gov. tr' adresi üzerinden fuara bağlanacak.
DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN!
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, özellikle yaz sezonunun açılması ile birlikte şirketin adını kullanarak vatandaşlara internet satmaya çalışan dolandırıcıların sayısının da hızla arttığını tespit ettiklerini belirtti. Bir çoğu 0 850 ile başlayan numaraları tespit ettiklerini belirten Önal, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.