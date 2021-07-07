Son dakika! Akbank'tan erişim açıklaması: ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı

Akbank daha önce yaptığı açıklamada, ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilerin internet bankacılığını kullanamadığını duyurmuştu.

"KADEMELİ OLARAK DEVREYE ALACAĞIZ"

Hala süren teknik sorunlara dair sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınlayan Akbank, sistemlerin kademeli olarak devreye alınacağını açıkladı. Akbank'ın açıklamasında, "Hizmetlerimizideki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.

KREDİ VE KREDİ KARTI ÖDEMELERİ BİR GÜN ÖTELENDİ

Öte yandan bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.