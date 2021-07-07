Son dakika! Akbank'tan erişim açıklaması: ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı

Son dakika Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.
Bankadan yapılan yeni açıklamada, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı açıklandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."
KESİNTİLER BİR GÜN SÜRDÜ
Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
MÜŞTERİLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER