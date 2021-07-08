Seyyanen zam ne demek? 2021 seyyanen zam ne kadar olacak? Kimler seyyanen zam alabilir?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.