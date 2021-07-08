Seyyanen zam ne demek? 2021 seyyanen zam ne kadar olacak? Kimler seyyanen zam alabilir?

2021 seyyanen zam ne kadar? Seyyanen zam ne demek? Kimler seyyanen zam alabilir? Kamu işçilerine yapılacak zam oranıyla birlikte seyyanen zam miktarı da ortaya çıktı. Hükümet tarafından işçilere yapılacak seyyanen zam için teklif verildi. Kamuda çalışan yüzbinlerce kişiyi etkileyecek seyyanen zam ne demek?
SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
2021 SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?
Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.