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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 15:54
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    • 08.07.2021 15:54
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    Seyyanen zam ne demek? 2021 seyyanen zam ne kadar olacak? Kimler seyyanen zam alabilir?

    Seyyanen zam ne demek? Kamu işçilerine yapılacak zam için teklif verildi. Teklifin ardından 2021 seyyanen zam ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Kimler seyyanen zam alabilir? Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi. Peki; seyyanen zam ne demek? Kimler seyyanen zam alabilir?

    takvim.com.tr
    Seyyanen zam ne demek? 2021 seyyanen zam ne kadar olacak?

    2021 seyyanen zam ne kadar? Seyyanen zam ne demek? Kimler seyyanen zam alabilir? Kamu işçilerine yapılacak zam oranıyla birlikte seyyanen zam miktarı da ortaya çıktı. Hükümet tarafından işçilere yapılacak seyyanen zam için teklif verildi. Kamuda çalışan yüzbinlerce kişiyi etkileyecek seyyanen zam ne demek?

    SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

    Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

    Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

    2021 SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

    Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.

        2021 ZAM ORANLARI!

        İşçi emeklileri temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak. Memur emekli maaşlarına 5.45 oranında zam yapılacak. En düşük Bağ-kur esnaf emekli maaşı 2 bin 350 lira oldu. En düşük Bağ- kur tarım emekli maaşı bin 860 lira oldu. En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira oldu.

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Buna göre; en düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4 bin 330 lira oldu. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak. Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak.
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        Haberler Ekonomi Seyyanen zam ne demek? 2021 seyyanen zam ne kadar olacak? Kimler seyyanen zam alabilir?