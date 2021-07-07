Zam için son viraj! 4D'li taşeron ve kamu işçisi zammı ne kadar, kaç TL olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak?

700 bin işçi yakından ilgilendiren toplu sözleşme ve maaş zammı için geri sayım başlarken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunulmuştu. Yeni ayla birlikte zamma dair uçları da ortaya çıkıyor. Konfederasyonların zam talebi de netlik kazanırken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını beklemeye başladı. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammı için son sürece girildi. Peki, 4D'li taşeron zammı ne kadar, kaç TL olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

İşte yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler;