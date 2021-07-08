Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

4/D'li taşeron kamu işçisine 3.464 TL ek ödeme! Milyonlarca çalışan iş hayatında ek ödemelerle rahat nefes almaya devam ediyor. Memur ve emeklilere yapılan ödemelerin yanı sıra, taşeron ve kamu işçisine de tediye ödemesi yapılıyor. Yapılan ödeme kapsamında, asgari ücretli bir çalışan 3.646 TL ek ödemeden faydalanabiliyor. Bundan haberi olmayan çalışanların hesaplarını da kontrol etmesi gerekiyor. Peki; ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 3. taksit ne zaman yatar?