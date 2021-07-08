Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!
Ülkemizde taşeron olarak çalışan birçok işçi, her yıl hesaplarına yatırılan tediye ödemeleriyle rahat bir nefes alıyor. Taşeron ve kamu işçisine ödenen bu ödemelerden her yıl milyonlarca çalışan faydalanıyor. 4 taksit halinde yapılan ödemelerin üçüncü taksitinin yatırılması bekleniyor. Asgari ücretli bir çalışanın alacağı tediye ödemesi net 3.646 olacak. Birinci taksit Ocak, ikinci taksit Mayıs ayında yatırılırken gözler üçüncü taksit ödemesine çevrildi. İşte; 2021 Temmuz ayı tediye hakkında merak edilen bilgiler!
4/D'li taşeron kamu işçisine 3.464 TL ek ödeme! Milyonlarca çalışan iş hayatında ek ödemelerle rahat nefes almaya devam ediyor. Memur ve emeklilere yapılan ödemelerin yanı sıra, taşeron ve kamu işçisine de tediye ödemesi yapılıyor. Yapılan ödeme kapsamında, asgari ücretli bir çalışan 3.646 TL ek ödemeden faydalanabiliyor. Bundan haberi olmayan çalışanların hesaplarını da kontrol etmesi gerekiyor. Peki; ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 3. taksit ne zaman yatar?