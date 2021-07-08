Vav TV İzle

Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

Ülkemizde taşeron olarak çalışan birçok işçi, her yıl hesaplarına yatırılan tediye ödemeleriyle rahat bir nefes alıyor. Taşeron ve kamu işçisine ödenen bu ödemelerden her yıl milyonlarca çalışan faydalanıyor. 4 taksit halinde yapılan ödemelerin üçüncü taksitinin yatırılması bekleniyor. Asgari ücretli bir çalışanın alacağı tediye ödemesi net 3.646 olacak. Birinci taksit Ocak, ikinci taksit Mayıs ayında yatırılırken gözler üçüncü taksit ödemesine çevrildi. İşte; 2021 Temmuz ayı tediye hakkında merak edilen bilgiler!

08.07.2021 10:18 - Son Güncelleme: 08.07.2021 10:19
Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

4/D'li taşeron kamu işçisine 3.464 TL ek ödeme! Milyonlarca çalışan iş hayatında ek ödemelerle rahat nefes almaya devam ediyor. Memur ve emeklilere yapılan ödemelerin yanı sıra, taşeron ve kamu işçisine de tediye ödemesi yapılıyor. Yapılan ödeme kapsamında, asgari ücretli bir çalışan 3.646 TL ek ödemeden faydalanabiliyor. Bundan haberi olmayan çalışanların hesaplarını da kontrol etmesi gerekiyor. Peki; ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 3. taksit ne zaman yatar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

Hesapları kontrol edin! 4/D’li taşeron kamu işçisine 3.646 TL ek ödeme! İşçileri rahatlatan haber!

KİMLER TEDİYE ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır: