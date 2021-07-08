SON DAKİKA! Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu! Kamu işçilerine seyyanen zam ne kadar olacak?

Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.