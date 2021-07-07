Akbank banka hesabı nasıl silinir, kapatılır? Akbank internet şubesi, ATM, çağrı merkezi üzerinden hesap kapatma işlemleri 2021!

2 – ATM Kullanarak Akbank Hesabı silme – Kapatma;

ATM'den Hesap İşlemleri ardından gelen ekranda "Vadesiz Hesap İşlemleri" butonuna basılır. Vadesiz Hesap Kapama butonuyla ATM'den açılmış ve neo karta bağlı vadesiz hesaplar kapatılabilir. Neo karta bağlı ana hesabın kapatılması isteniyorsa şubelerle iletişime geçilmelidir.

3 – Şubelerden Akbank Hesabı Silme – Kapatma;

Dilediğiniz bir Akbank şubesine giderek de Akbank hesabı silinir – kapatılır.

4 – Çağrı Merkezi Üzerinden Akbank Hesabı silme – Kapatma;

Hareketsiz hesaplara ilişkin bilgi ve hesap kapama işlemleri için 444 25 25 nolu telefondan Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Bankacılık İşlemleri menüsündeki Mevduat İşlemleri / Hareketsiz Hesap Kapama fonksiyonu aracılığı ile Sesli Yanıt Sistemi üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabınızda bakiye olması halinde, hesap kapatılamamaktadır. Bu durumda hesabınızdaki bakiyeyi başka bir hesabınıza virman yapabilir ve ya farkli bir bankadaki hesabınıza transfer edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi üzerinden para transferi işlemi yapabilmek için "Parola"ya sahip olmanız gereklidir. Parola'ya sahip değilseniz, hesap kapama işlemini Şubelerden, ATM'lerden ve Akbank Direkt İnternet'ten yapabilirsiniz.