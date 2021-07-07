LÖSEV kurbanlık bağışı ne kadar 2021? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar listesi!

LÖSEV kurbanlık bağışı nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala LÖSEV ve diğer kurumlara bağış yapmak isteyenler fiyatlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2021 LÖSEV kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
LÖSEV'in internet sitesi losev.org.tr sitesinde sayfanın en alt kısmında "Bağış" butonuna eriştiğinizde karşınıza bağış yapmak istediğiniz etkinliklerin sıralandığı "Online Bağış Türleri " penceresi ile karşılaşacaksınız. İçlerinden " Vekaleten Kurban Kesimi" seçeneğine ulaşarak size yöneltilen soruları cevapladığınız takdirde vekaleten kurban kesiminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.
LÖSEV kurban bağış ücreti: 750 TL
LÖSEV tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;
HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN!
Diyanet İşleri Başkanlığı Yüce Allah'a yakınlaşmak amacıyla gerçekleşen kurban ibadetlerinin mali bir ibadet olduğu için vekâleten yapılabileceğine dair cevaz veriyor ve "Dinimiz gereğince kurbanın rüknü; kurban kesilerek kanın akıtılmasıdır" şeklinde açıklıyor.
LÖSEV olarak 14 yıldır sizin için et kombinalarına gidiyor, vekâleten kurban kesimi yaptırıyor, etini lösemili ve kanserli çocuklarımıza, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz. Sözel ya da yazılı verebileceğiniz vekâlet, kurban ibadeti için yeterlidir. Kesimler kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde yerine getirilirken kurbanın eti, derisi ve tüm organları da değerlendirilmektedir.
Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.
HANGİ BANKALARDAN BAĞIŞ YAPILIYOR?
Türkiye'deki bütün bankaların şubelerinden ve tüm PTT şubelerinden herhangi bir masraf ödemeden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.