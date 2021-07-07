LÖSEV kurbanlık bağışı ne kadar 2021? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar listesi!

LÖSEV kurbanlık bağışı nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala LÖSEV ve diğer kurumlara bağış yapmak isteyenler fiyatlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2021 LÖSEV kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

LÖSEV'in internet sitesi losev.org.tr sitesinde sayfanın en alt kısmında "Bağış" butonuna eriştiğinizde karşınıza bağış yapmak istediğiniz etkinliklerin sıralandığı "Online Bağış Türleri " penceresi ile karşılaşacaksınız. İçlerinden " Vekaleten Kurban Kesimi" seçeneğine ulaşarak size yöneltilen soruları cevapladığınız takdirde vekaleten kurban kesiminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

LÖSEV kurban bağış ücreti: 750 TL