Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2021 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 10:36
    ABONE OL

    LÖSEV kurbanlık bağışı ne kadar 2021? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar listesi!

    LÖSEV kurbanlık bağışı nasıl yapılır? Sorusu Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar LÖSEV ve diğer benzer kurumların vekaleten kurban kesim fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2021 LÖSEV kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    LÖSEV kurbanlık bağışı ne kadar 2021?

    LÖSEV kurbanlık bağışı nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala LÖSEV ve diğer kurumlara bağış yapmak isteyenler fiyatlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2021 LÖSEV kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    LÖSEV'in internet sitesi losev.org.tr sitesinde sayfanın en alt kısmında "Bağış" butonuna eriştiğinizde karşınıza bağış yapmak istediğiniz etkinliklerin sıralandığı "Online Bağış Türleri " penceresi ile karşılaşacaksınız. İçlerinden " Vekaleten Kurban Kesimi" seçeneğine ulaşarak size yöneltilen soruları cevapladığınız takdirde vekaleten kurban kesiminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

    LÖSEV kurban bağış ücreti: 750 TL

    LÖSEV tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

    HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN!

    Diyanet İşleri Başkanlığı Yüce Allah'a yakınlaşmak amacıyla gerçekleşen kurban ibadetlerinin mali bir ibadet olduğu için vekâleten yapılabileceğine dair cevaz veriyor ve "Dinimiz gereğince kurbanın rüknü; kurban kesilerek kanın akıtılmasıdır" şeklinde açıklıyor.

    LÖSEV olarak 14 yıldır sizin için et kombinalarına gidiyor, vekâleten kurban kesimi yaptırıyor, etini lösemili ve kanserli çocuklarımıza, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz. Sözel ya da yazılı verebileceğiniz vekâlet, kurban ibadeti için yeterlidir. Kesimler kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde yerine getirilirken kurbanın eti, derisi ve tüm organları da değerlendirilmektedir.

    Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.

    HANGİ BANKALARDAN BAĞIŞ YAPILIYOR?

    Türkiye'deki bütün bankaların şubelerinden ve tüm PTT şubelerinden herhangi bir masraf ödemeden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

        LÖSEV İBAN NEDİR?

        LÖSEV'in kendi sitesi içerisinde yer alan https://www.losev.org.tr/v6/sayfa/diger-bagis-yontemleri-17 kısmı üzerinden ulaşabileceğiniz LÖSEV IBAN bilgileri, vekaleten kurban kesimlerini anlattığımız butonun içerisinde yer alıyor. Sayfanın en alt kısmına ilerleyip "Bağış" butonuna eriştiğinizde, Online Bağış Türleri penceresi açılacak, burada yazılan bilgilerin hemen solunda yer alan kutucukta "Diğer Bağış Yöntemleri" adlı bir buton var, bu butona eriştiğiniz takdirde istediğiniz bağış yöntemini seçip IBAN bilgilerine ulaşabilirsiniz.

        KIZILAY

        Yoksul insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırma, afet, göç gibi durumlarda hem ulusal hem de uluslararası çapta yardım sağlama gibi çeşitli konularda önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı, Kurban Bayramı için vekaleten kurban kesimi yapıyor. Kesilen kurbanlar, kavurma olarak konservelere dolduruluyor ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Kurban bağış ücreti: 740 TL

        MEHMETÇİK VAKFI

        TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.

        Kurban bağış ücreti: 790 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021?
        Haberler Ekonomi LÖSEV kurbanlık bağışı ne kadar 2021? LÖSEV vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar listesi!