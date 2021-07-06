Akbank'ta son dakika sorun mu var? Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor? Akbank para çekme hatası!

Akbank para çekme hatasıyla karşılaşan kullanıcılar Akbank bank kartı, kredi kartları neden çalışmıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Akbank müşterileri bugün kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil hizmetler çalışmazken, Akbank bankamatik ve kredi kartlarının da çalışmadığı belirtiliyor. Bankamatikten para çekmek isteyen vatandaşlar hatayla karşılaşıyor. Peki; Akbank para çekme hatası neden oldu? Akbank banka kartı, kredi kartları ATM neden çalışmıyor?
AKBANK BANKA KARTI KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.
Akbank mobil çöktü mü? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor?
AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.