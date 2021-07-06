Akbank'ta son dakika sorun mu var? Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor? Akbank para çekme hatası!

Akbank para çekme hatasıyla karşılaşan kullanıcılar Akbank bank kartı, kredi kartları neden çalışmıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Akbank müşterileri bugün kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil hizmetler çalışmazken, Akbank bankamatik ve kredi kartlarının da çalışmadığı belirtiliyor. Bankamatikten para çekmek isteyen vatandaşlar hatayla karşılaşıyor. Peki; Akbank para çekme hatası neden oldu? Akbank banka kartı, kredi kartları ATM neden çalışmıyor?