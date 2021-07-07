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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 09:51
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    • 07.07.2021 09:51
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    Akbank şubeleri açık mı? Akbank para çekme işlemi şubelerden yapılabiliyor mu? Akbank devlet bankası mı yoksa özel mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Akbank şubeleri açık mı? Akbank para çekme işlemi şubelerden yapılabiliyor mu? Soruları yer alıyor. Milyonlarca müşterisi bulunan ve siber saldırı iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen Akbank’ın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığını görünce büyük şok yaşadı ve siber saldırı iddiaları da dolaşmaya başladı. Peki Akbank devlet bankası mı yoksa özel mi? Konuyla ilgili son dakika açıklamalar da geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Akbank şubeleri açık mı?

    Akbank şubeleri açık mı? Akbank para çekme işlemi şubelerden yapılabiliyor mu? Akbank devlet bankası mı yoksa özel mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dün Akbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." Paylaşımı yapılmıştı. Bugün ise son dakika önemli açıklamalar geldi, işte ayrıntılar…

    AKBANK ŞUBELERİ AÇIK MI, PARA ÇEKME İŞLEMİ YAPILABİLİYOR MU?

    Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada hafta içi her gün Akbank şubeleri saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor. Akbank çalışanların yoğunluk durumuna göre; hafta içi her gün 12.30 ila 13.30 saatleri arasında öğle arası yapıyor.

    AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

        AKBANK DEVLET BANKASI MI YOKSA ÖZEL Mİ?

        Akbank, 30 Ocak 1948 tarihinde özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde Adana'da kurulmuştur. Kuruluş amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak olan Akbank, ilk İstanbul şubesini, 14 Temmuz 1950'de Sirkeci'de açmıştır. 1954 yılında Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınmasının ardından şube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçmiştir.

        Akbank, 1990 yılında halka açılmış ve 1998 yılında ikincil halka arz ile uluslararası piyasalarda American Depository Receipt (ADR) olarak da işlem görmeye başlamıştır.

        Akbank'ın temel faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık, ödeme sistemleri, Hazine işlemleri ve özel bankacılık ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık uygulamalarını kapsamaktadır. Banka, standart bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Aksigorta A.Ş. ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini de yürütmektedir.

        Faaliyetlerini İstanbul'daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 21 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdüren Akbank, yurt içinde 770 şubesi ve 12 binin üzerinde çalışanıyla güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahiptir. Akbank yaklaşık 18 milyon müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin dışında, Akbank İnternet, Akbank Mobil, Çağrı Merkezi, yaklaşık 5.000 ATM, 600 binden fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla sunmaktadır.

        Teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılığını bugüne taşıyan Akbank, kuruluşunun 70. Yılında Türkiye'de sektöre yön verecek yeni bir dönüşüm projesine imza atmıştır. Güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla teknolojinin tüm gelişmelerini müşterileriyle buluşturan Akbank, bu yeni bankacılık modelini 2019 yılsonu itibarıyla yaklaşık 314 şubesinde hayata geçirmiştir.

        Akbank, Türkiye'de öncüsü olduğu dijital bankacılık çalışmalarını Akbank Mobil ve İnternet çatısı altında toplayarak, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözüm sağlamakta, en uygun noktalarda ve mükemmel müşteri deneyimiyle hizmet sunmaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve müşterilerin taleplerinin daha da arttığı günümüz koşullarında Akbank, müşterilerin ihtiyaçlarını zaman ve mekân sınırlaması olmadan karşılayarak aynı zamanda yeni teknolojilerin sektöre ve Türkiye'ye gelmesine de öncülük etmektedir.
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        Haberler Ekonomi Akbank şubeleri açık mı? Akbank para çekme işlemi şubelerden yapılabiliyor mu? Akbank devlet bankası mı yoksa özel mi?