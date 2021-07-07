Akbank şubeleri açık mı? Akbank para çekme işlemi şubelerden yapılabiliyor mu? Akbank devlet bankası mı yoksa özel mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dün Akbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." Paylaşımı yapılmıştı. Bugün ise son dakika önemli açıklamalar geldi, işte ayrıntılar…
AKBANK ŞUBELERİ AÇIK MI, PARA ÇEKME İŞLEMİ YAPILABİLİYOR MU?
Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada hafta içi her gün Akbank şubeleri saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor. Akbank çalışanların yoğunluk durumuna göre; hafta içi her gün 12.30 ila 13.30 saatleri arasında öğle arası yapıyor.
AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."