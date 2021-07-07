Akbank şubeleri açık mı? Akbank para çekme işlemi şubelerden yapılabiliyor mu? Akbank devlet bankası mı yoksa özel mi?

Akbank'ın temel faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık, ödeme sistemleri, Hazine işlemleri ve özel bankacılık ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık uygulamalarını kapsamaktadır. Banka, standart bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Aksigorta A.Ş. ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini de yürütmektedir.

Faaliyetlerini İstanbul'daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 21 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdüren Akbank, yurt içinde 770 şubesi ve 12 binin üzerinde çalışanıyla güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahiptir. Akbank yaklaşık 18 milyon müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin dışında, Akbank İnternet, Akbank Mobil, Çağrı Merkezi, yaklaşık 5.000 ATM, 600 binden fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla sunmaktadır.

Teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılığını bugüne taşıyan Akbank, kuruluşunun 70. Yılında Türkiye'de sektöre yön verecek yeni bir dönüşüm projesine imza atmıştır. Güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla teknolojinin tüm gelişmelerini müşterileriyle buluşturan Akbank, bu yeni bankacılık modelini 2019 yılsonu itibarıyla yaklaşık 314 şubesinde hayata geçirmiştir.

Akbank, Türkiye'de öncüsü olduğu dijital bankacılık çalışmalarını Akbank Mobil ve İnternet çatısı altında toplayarak, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözüm sağlamakta, en uygun noktalarda ve mükemmel müşteri deneyimiyle hizmet sunmaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve müşterilerin taleplerinin daha da arttığı günümüz koşullarında Akbank, müşterilerin ihtiyaçlarını zaman ve mekân sınırlaması olmadan karşılayarak aynı zamanda yeni teknolojilerin sektöre ve Türkiye'ye gelmesine de öncülük etmektedir.