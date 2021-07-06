Almanların gündemi yerli otomobil TOGG: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

"İYİ PLANLANMIŞ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR"

TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var.