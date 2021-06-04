Yerli otomobilde bir ilk! TOGG sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin TL'ye çıkararak Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu.
TOGG tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Şirketin 31 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL'den 996 milyon 774 TL'ye yükseltildi.
Bu, 2018 yılının haziran ayında kurulan TOGG'un bu tarihten bu yana gerçekleştirdiği ilk sermaye artırımı oldu.
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, geçen yılın ocak ayında gerçekleştirilen bir basın toplantısında, "2022 yılında ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanmıştı.