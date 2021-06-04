Yerli otomobilde bir ilk! TOGG sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu

TOGG tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Şirketin 31 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL'den 996 milyon 774 TL'ye yükseltildi.