Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği açıklandı.
Paylaşımda, "TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti" denildi.
TOGG'dan daha önce yapılan açıklamada, TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmalarının, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebileceği duyurulmuştu.