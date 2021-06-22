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    • Ekonomi
    • 22.06.2021 11:23
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    • 22.06.2021 11:23
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    ’dan önemli adım! Kullanıcı Laboratuvarı'nı faaliyete aldı

    Türkiye’nin milli gururu olan ’dan önemli bir adım daha geldi. TOGG’un Twitter hesabından yapılan açıklamada Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) ’nde faaliyete geçtiği açıklandı. İşte detaylar…

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği açıklandı.

    Paylaşımda, "TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti" denildi.

    TOGG'dan daha önce yapılan açıklamada, TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmalarının, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebileceği duyurulmuştu.

        4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM
        TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

        Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

        YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ
        TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform.

        Yerli otomobil azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimariye sahip.

        Yapılan açıklamaya göre; yerli otomobilde 300+ veya 500+ km menzil sağlayan pil seçenekleri var. Yerli otomobil %100 şarj ile mesela İstanbul'dan İzmir'e kesintisiz bir seyahat gerçekleştirebiliyor. Araçta hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj olabiliyor.

        Yerli otomobil doğuştan elektrikli platform ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorlu otomobillere kıyasla daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha sessiz ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

        TOGG'un açıklamasına göre yerli otomobilde 8 yıllık pil garantisi sunuluyor.

            Elektrikli ve bağlantılı yalın bir teknik altyapıya sahip olması, internet üzerinden yazılım güncelleme imkânı ve kullanıcıları teknik konularda önleyici bilgiler ile uyarma olanakları teknik servis/bakım ihtiyacını en aza indiriyor. Bunlar ile birlikte, kilometre başına enerji maliyeti içten yanmalı motorlu otomobillere göre çok daha düşük.

            Türkiye'nin otomobili sıfır zararlı gaz salınımı ile çevre duyarlılığı en yüksek otomobillerin arasında yerini alacak.

            Otomobilin standart konfigürasyonunda yer alacak arkadan çekiş (RWD) sisteminin yanı sıra ön aksta yer alan ikinci elektrikli motor ile tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemi zorlu hava ve yol koşullarında seyahat edecekler için daha iyi bir çekiş sağlayacak.

            AWD çekiş sistemi ile 0 -100 km/saat hızlanmasını sadece 4.8 saniyede tamamlıyor. RWD çekiş sistemine sahip olan ise 100 km/saat hıza 7.6 saniyede ulaşabiliyor.

            TOGG'nin açıklamasına göre bataryanın otomobilin platformuna entegre yerleşimi ve bağlantısı sayesinde burulma direncinde %30 artış sağlayacak. Yüksek çarpışma dayanımı olacak.

            Yerli otomobilde 7 adet standart hava yastığı içeren pasif ve kapsamlı aktif güvenlik sistemleri bulunacak.

            İleri sürücü destek sistemleri ve şehir içi trafik pilotu ile "Seviye 2+" otonom sürüş trafikte sürücünün yükünü hafifletecek.

            TOGG mühendisleri tarafından tasarlanan sürekli geliştirilebilir mimari sayesinde "Seviye 3 ve ötesi" otonom sürüş dönüşümüne uygun ve hazır altyapı. İnternet üzerinden yapılacak güncellemeler ile araç sahipleri otomobili sürekli olarak en ileri teknoloji ile geliştirilebilecek. Türkiye'nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı ve bağlantılı otomobil, mobilite ekosisteminin bir parçası olacak, bu ekosistem içinde doğacak yeni hizmetler farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.

                Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek. Aracın aynaları ve kapı kolları dokunmatik olacak. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez "Holografik Asistan" sunacak.

                Göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojisi. Otonom sürüş teknolojisine sahip. Sürücü gözünü yoldan ayırmadan yol ve çevre bilgilerini alacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. 5G ile mobilite ekosistemi deneyimi sunacak.
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                Haberler Ekonomi Yerli otomobil TOGG’dan önemli adım! Kullanıcı Laboratuvarı'nı faaliyete aldı