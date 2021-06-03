Yerli otomobilde flaş gelişme! Yeni model geliyor

İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız. TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz. Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin otomobiline yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz" diye konuştu.