7 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı... Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6600 liradan, avro 10,2950 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2840 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 7 döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 503 BİN 112 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 112 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 502 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 503 bin 112 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 642 milyon 427 bin 849,15 lira, işlem miktarı ise 1.281,97 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 650 milyon 15 bin 368,87 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI, DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin altında kalmasıyla güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 458,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 15.617 puan oldu.