7 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı... Dolar ve euro ne kadar oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 503 BİN 112 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 112 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 502 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 503 bin 112 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 642 milyon 427 bin 849,15 lira, işlem miktarı ise 1.281,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 650 milyon 15 bin 368,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.