İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

İşçi emeklisine Temmuz maaş zammı kaç? 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşuyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Bu verilerine ardından ilk 6 aylık maaş zammı belli oldu. Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte; işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar!
İŞÇİ EMEKLİSİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI KAÇ?
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu.
Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.
6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.