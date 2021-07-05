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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 11:07
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    • 05.07.2021 11:07
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    İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

    2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında maaş zammı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşte; TÜİK verilerinin ardından açıklanan maaş zamları!

    takvim.com.tr
    İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

    İşçi emeklisine Temmuz maaş zammı kaç? 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşuyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Bu verilerine ardından ilk 6 aylık maaş zammı belli oldu. Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte; işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar!

    İŞÇİ EMEKLİSİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI KAÇ?

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu.

    Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.

    6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

        KİM, NE ALACAK?

        - EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

        - MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

        - ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

        - EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı

        EMEKLİLER

        TABAN AYLIKLAR

        EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
        Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
        SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24


        Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
        Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
        Memur (En düşük) 3.993 4.330

        SOSYAL ÖDEMELER

        AYLIK Mevcut % 8.45

        65 yaş aylığı 763,67 828,20
        Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94
        Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63
        Engelli aylığı

        - % 40-69 arası 609,61 661,12

        - % 70 ve üstü 914,42 991,68

        Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662
        Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94
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        Haberler Ekonomi İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? 2021 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?