Engelli maaş zammı 2021 ne kadar? Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında engelli maaş zammı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon oranlarıyla emekli ve memurların yanı sıra engelliler de maaşlarına zam alacak ve konuya dair son gelişmeler merakla araştırılıyor. Peki sabah saatlerinde itibaren merakla beklenen zam miktarları belli oldu mu?
2021 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE NELER OLACAK?
*13 milyon emeklinin maaşı artacak
*3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
*Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
*Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak
*Yaşlılık aylığı artacak
*Evde bakım maaşı yenilenecek
*Engelli maaşı artırılacak
HANGİ ORANLAR BEKLENİYOR
5 aylık enflasyon Yüzde 6,39
6 aylık enflasyon (T) Yüzde 7.45-7.98 (ORTALAMA 7.67)
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Yüzde 7.67 (T)
Memur ve memur emeklisi Yüzde 3+4,67 (T)
Sosyal yardımlar Yüzde 7.67 (T)
Kıdem tazminatı tavanı Yüzde 7,67(T)