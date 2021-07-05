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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:53
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    • 05.07.2021 09:53
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    Engelli maaş zammı 2021 ne kadar? Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında engelli maaş zammı kaç TL oldu?

    Gündemde yoğun bir şekilde Engelli maaş zammı 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Emekli ve memurlara yapılan Temmuz zammı sonrası yüzbinlerce engelli vatandaşın maaşlarında nasıl bir değişiklik olduğu merak edilmeye başlandı. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık verilere göre rakamlar da netleşiyor. Peki Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında engelli maaş zammı kaç TL oldu?

    takvim.com.tr
    Engelli maaş zammı 2021 ne kadar?

    Engelli maaş zammı 2021 ne kadar? Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında engelli maaş zammı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon oranlarıyla emekli ve memurların yanı sıra engelliler de maaşlarına zam alacak ve konuya dair son gelişmeler merakla araştırılıyor. Peki sabah saatlerinde itibaren merakla beklenen zam miktarları belli oldu mu?

    2021 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

    Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE NELER OLACAK?

    *13 milyon emeklinin maaşı artacak
    *3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
    *Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
    *Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak
    *Yaşlılık aylığı artacak
    *Evde bakım maaşı yenilenecek
    *Engelli maaşı artırılacak

    HANGİ ORANLAR BEKLENİYOR

    5 aylık enflasyon Yüzde 6,39

    6 aylık enflasyon (T) Yüzde 7.45-7.98 (ORTALAMA 7.67)

    SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Yüzde 7.67 (T)

    Memur ve memur emeklisi Yüzde 3+4,67 (T)

    Sosyal yardımlar Yüzde 7.67 (T)

    Kıdem tazminatı tavanı Yüzde 7,67(T)

        KİM, NE ALACAK?

        - EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        - MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        - DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        - YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        - ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

        - EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.

        TABAN AYLIKLAR
        Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.67 (Tahmini)
        Esnaf emeklisi 2.167 2.305,47 2.333,21
        Çiftçi emeklisi 1.722 1.832,04 1.854,07
        SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.419,77 2.574,39 2.605,37
        Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,34
        Memur (En düşük) 3.993 4.248,15 4.299,26

        SOSYAL ÖDEMELER
        AYLIK Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.66 (Tahmini)

        65 yaş aylığı 763,67 812,47 822,24
        Evde bakım desteği 1.657,86 1.763,80 1.785,02
        Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.127,10 8.224,10
        Engelli aylığı

        - % 40-69 arası 609,61 648,56 656,36

        - % 70 ve üstü 914,42 972,85 984,55
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