Temmuz ayı 2021 zamlı son dakika SSK (4A) emekli maaşları bağkur (4B) emekli maaşları emekli sandığı (4C) emekli maaşları kaç TL oldu?

4A SİGORTA NEDİR?

4a ne demek? Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan vatandaşlar SGK'nın hangi kollarına bağlı olduklarını bilmek isterler. Bu gruplardan biri olan 4A grubunu Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar, tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kapsamında olan vatandaşları kapsar. Bu linke tıklayarak gerekli hesaplılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. ( https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu )

4B SİGORTA NEDİR?

4b ne demek? 4B grubuna bağlı olan aktif çalışma hayatlarına veda eden vatandaşlar eski adı BAĞ-KUR olarak bilinen bu grup 4B, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri kapsamaktadır. 4B grubuna bağlı olanlar hesap sorgulama işlemi yapmak için; Hesaplamanın yapılabilmesi için zorunlu alanlara giriş yapılması gerekmektedir. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır. Emeklilik işlemlerinde Kurum kayıtları esastır. Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Bu linke tıklayarak işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ( https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi )

4C SİGORTA NEDİR?

4c ne demek? Sosyal Güvenlik Kuruluna bağlı olarak uzun bir süre çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılırlar. Bu kişiler 4A'4B'4C diye 3 gruba ayrılan hizmet dökümlerine bağlıdırlar. 4C grubuna bağlı olanlardan Emekli Sandığı'na yasa gereğince 4/C adını almışlardır. 4C grubuna bağlı olanlar bu linke ( https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu ) tıklayarak hesap sorgulaması yapabilirler.