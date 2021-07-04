Temmuz ayı 2021 zamlı son dakika SSK (4A) emekli maaşları bağkur (4B) emekli maaşları emekli sandığı (4C) emekli maaşları kaç TL oldu?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre ne kadar zam alacak? Tüm emekliler 2021 Temmuz ayı amacıylada maaşlarına yapılacak ikinci zam seviyesi için yapılacak bildirime yönelmiş durumda. Ocak Ayı zammı ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bilgilere göre ilk 4 ayın enflasyon oranları Ocakta yüzde 1,68, Şubatta yüzde 0,91, martta yüzde 1,08, nisan ayında da yüzde 1,68 olarak açıklandı. 5 Temmuz Pazartesi günü Haziran ayına dair kritik enflasyon verisi açıklanacak. Açıklanan veri ile yani SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşlarını belirleyecek. Peki Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekliye en düşük 1.854 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Mevcut % 6.39 zamlı % 7.67 zamlı
1.500 1.595,85 1.615,05
1.600 1.702,24 1.722,72
1.800 1.915,02 1.938,06
2.000 2.127,80 2.153,40
2.200 2.340,58 2.368,74
2.400 2.553,36 2.584,08
2.600 2.766,14 2.799,42
2.800 2.978,92 3.014,76
3.000 3.191,70 3.230,01
3.200 3.404,48 3.445,44
3.400 3.617,26 3.660,78
3.600 3.830,04 3.876,12
3.800 4.042,82 4.091,46
4.000 4.255,60 4.306,80
4.200 4.468,38 4.522,14
4.400 4.681,16 4.737,48
4.600 4.893,94 4.952,82
4.800 5.106,72 5.168,16
5.000 5.319,50 5.383,50
5.200 5.532,28 5.598,84
5.400 5.745,06 5.814,18
5.600 5.957,84 6.029,52
5.800 6.170,62 6.244,86
6.000 6.383,40 6.460,20
6.200 6.596,18 6.675,54
6.400 6.808,96 6.890,88
6.600 7.021,74 7.106,22
6.800 7.234,52 7.321,56
** Faruk Erdem tablo (tahmin)
Merkez Bankası Verileri Yukarı Yönde
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1,27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve değişik kurumların tahminleri de yüzde 1,18-1,73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içersinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon halinde 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı belirleme edecek miktar yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.
Emekliye Ocak'ta Yüzde 8.36 Zam Yapılmıştı
Emekliler 5 Temmuz'da net seviyesi öğrenip, aynı ay içinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
Emeklilere Temmuz Ayında Zamlı Bayram İkramiyesi Yatacak!
Yılda iki defa yatırılan emekli bayram İkramiyeleri Ramazan Bayramı Öncesinde 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkarıldı. SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklileri Temmuz ayında maaş zammının yanı sıra zamlı Emekli İkramiyelerini de alacak.
Kurban Bayramı emekli İkramiyelerinin ne vakit yatırılacağına dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak Emekli ikramiyelerinin de bayramdan önceki hafta yatırılması bekleniyor.