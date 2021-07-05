2021 yılı SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı maaşları hangi gün yatacak? Emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları!
Emekli maaşı Temmuz zam oranları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında zam tutarı amacıyla enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK bilgilerine göre, TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı, senelik enflasyon yüzde 16,59 oldu. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Bütün gözler şimdi haziran ayı enflasyon verilerinde. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz emekli ve memur zammı ne vakit açıklanacak? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile alakalı detaylı bilgiler.
2021 emekli ve memur zammı son ilerlemeler ile takip ediliyor. Memur ve emekli maaşları ne vakit yatıyor? 2021 memur maaşları hangi gün, saat kaçta hesaba geçiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren bu konunun detayları merak ediliyor. Peki memur maaşlarında en yüksek ve en düşük miktarlar neler? 2021 memur ve emekli maaşları neye göre değişiyor, ayın hangi günü ve saat kaçta hesaba işlemiş oluyor? Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. İşte emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.
EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.