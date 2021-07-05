2021 yılı SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı maaşları hangi gün yatacak? Emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları!

2021 emekli ve memur zammı son ilerlemeler ile takip ediliyor. Memur ve emekli maaşları ne vakit yatıyor? 2021 memur maaşları hangi gün, saat kaçta hesaba geçiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren bu konunun detayları merak ediliyor. Peki memur maaşlarında en yüksek ve en düşük miktarlar neler? 2021 memur ve emekli maaşları neye göre değişiyor, ayın hangi günü ve saat kaçta hesaba işlemiş oluyor? Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. İşte emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları