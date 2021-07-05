Son dakika haberi: Enflasyon zammı belli oldu mu? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak?

Son dakika gelişmesi... Memur, memur emeklisi ve SSK ve Bağkur emeklisi olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı mı? Buna göre en düşük memur ve emekli maaşları da netleşmiş olacak. Peki hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Emekli maaşınızı tahsis talep formunda belirtmiş olduğunuz bilgilere göre alırsınız. Tahsis talep formu, emekli olmak için başvuru yaptığınız dilekçedir ve bu dilekçede maaşınızı almak istediğiniz bankayı belirttiyseniz, ilk maaşınız bu bankaya yatacaktır. Siz tekrar v-banka değişikliği yapana kadar maaşınız bu bankaya yatmaya devam eder.

05.07.2021 08:15 - Son Güncelleme: 05.07.2021 08:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





