Faizsiz konut şirketlerine para yatıranların durumu ne olacak?



14 ŞİRKETİN TALEPLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.



İŞTE O ŞİRKETLER

1-UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş (İNTİBAK)

2- FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş (İNTİBAK)

3- EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

4- KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

5- MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

6- KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

7-İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

8- YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

9- NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

10- SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (İNTİBAK)

11- PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

12- EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

13- BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

14 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle: