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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 12:43
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    • 02.07.2021 13:03
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    Faizsiz konut şirketlerine para yatıranların durumu ne olacak?

    BDDK, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki, kapanan finans şirketlerine para yatıranların durumu ne olacak? İşte o sorunun cevabı ve finans şirketlerinde dönen çarkın detayları.

    takvim.com.tr
    Para yatıranların durumu ne olacak?

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.


    Kararın ardından vatandaşlar kredi finans kuruluşlarına yatırdıkları yatırımlarının ne olduğunu merak ederken şirketlerin vatandaşlar üzerinden nasıl gelir elde ettiği de ortaya çıktı.



    İŞTE FİNANS ŞİRKETLERİNDE DÖNEN ÇARK
    Şirketler başvurudan sonra sosyal medyada hesap açarak, "Biz Nisan ayında başvurduk 6 ay içinde bu süreç tamamlanacak sonrasında biz sizler için faizsiz konutlar inşa edeceğiz, erken başvurun çok uygun fiyatlarla ev alın" dediler.

    Bazı şirketler adeta masa sandelye koyarak şirket olduklarını iddia ettikleri, herhangi bir sermayelerinin olmadığı dolayısıyla bir güvence taşımadıkları anlaşıldı. Mağduriyetlerin olabileceği için de şirketlerin tasfiye edildiği bildirildi.

        KAPANAN ŞİRKETLERE PARA YATIRAN VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?
        Bankaların başına benzer bir durum geldiğinde kamusal güvence olsa da bu tarz şirketlerde böyle bir durum yok. Ancak vatandaşın mağdur edilmemesi adına BDDK, TMSF ile bir araya gelecek ve bir komisyon kurulacak. Bu şirketlere para yatıran vatandaşlara tek tek ulaşılacak gerekirse çağrı yapılacak ve yatırılan her kuruş geri ödenecek.


        ÇİFTLİK BANK BENZERİ MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
        Öte yandan vatandaşlar Çiftlik Bank olayında olduğu gibi şirket sahiplerinin kaçmasından endişe ederken alınan son bilgilere göre böyle bir durumun yaşanmasının önüne geçilecek.


        21 FAİZSİZ KONUT ŞİRKETİ TASFİYE EDİLDİ! BDDK LİSTEYİ AÇIKLADI: 14 ŞİRKET İNCELENİYOR
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.


        Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

            BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

            21 ŞİRKETİN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ
            Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.


            14 ŞİRKETİN TALEPLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR
            BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

            İŞTE O ŞİRKETLER

            1-UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş (İNTİBAK)
            2- FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş (İNTİBAK)
            3- EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)
            4- KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)
            5- MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)
            6- KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)
            7-İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. (İNTİBAK)
            8- YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)
            9- NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)
            10- SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (İNTİBAK)
            11- PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)
            12- EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)
            13- BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)
            14 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

            BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

            Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

            İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:


            1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
            2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
            3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
            4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
            5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ


                6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
                7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
                8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
                9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
                10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
                11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ


                12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
                13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
                14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
                15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
                16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
                17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ


                18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
                19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
                20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
                21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ


                35 ŞİRKET BAŞVURUDA BULUNMUŞTU
                BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, 35 şirket intibak başvurusunda bulunmuştu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

                İŞTE O 35 ŞİRKET

                BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

                1 UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

                2 FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNTİBAK

                3 EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                4 KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                5 MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                6 KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                7 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

                8 İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

                9 YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

                10 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                11 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş. İNTİBAK

                12 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

                13 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

                14 TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. İNTİBAK

                15 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                16 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                17 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                18 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

                19 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

                20 NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

                21 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş. İNTİBAK

                22 SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. İNTİBAK

                23 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

                24 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

                25 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

                26 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK (İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

                27 PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

                28 VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

                29 EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.

                30 BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

                31 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

                32 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

                33 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş.

                34 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK (Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında Birleşme suretiyle)

                35 GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)


                TALİMATI ERDOĞAN VERMİŞTİ
                Faizsiz konutla ilgili Şubat ayında Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a talimat vererek, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi" demişti. Talimatın ardından yaklaşık 20 günde çıkan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.


                7 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
                Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

                Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar eklendi.

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                Haberler Ekonomi Faizsiz konut şirketlerine para yatıranların durumu ne olacak?