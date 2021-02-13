Tasarruf finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon TL asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu oluyor.

Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyor.