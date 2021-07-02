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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 10:12
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    • 02.07.2021 14:35
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    SON DAKİKA: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! BDDK listeyi açıkladı: 6 şirket inceleniyor

    Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Öte yandan BDDK'dan bir açıklama daha yapıldı. BDDK, intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

    AA
    21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

    8 ŞİRKET İÇİN DAHA İRADİ TASFİYE KARARI VERİLDİ
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

    BDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.

    Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:

    1 Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ İntibak
    2 Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İntibak
    3 Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ İntibak
    4 İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ İntibak
    5 Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ Birleşme Yoluyla İntibak Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ
    6 Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ Birleşme Yoluyla İntibak
    Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ


    İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 tasarruf finansman şirketi de şöyle:

    1 Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ İradi tasfiye
    2 Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ İradi tasfiye
    3 Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ İradi tasfiye
    4 Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ İradi tasfiye
    5 Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ İradi tasfiye
    6 Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ İradi tasfiye
    7 Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ İradi tasfiye
    8 Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ İradi tasfiye

    Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

        BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

        21 ŞİRKETİN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ
        Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.


        BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

        Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

        İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:


        1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
        2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
        3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
        4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
        5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ


            6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
            7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
            8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
            9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
            10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
            11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ


            12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
            13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
            14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
            15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
            16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
            17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ


            18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
            19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
            20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
            21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ


            35 ŞİRKET BAŞVURUDA BULUNMUŞTU
            BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, 35 şirket intibak başvurusunda bulunmuştu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

            İŞTE O 35 ŞİRKET

            BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

            1 UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

            2 FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNTİBAK

            3 EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            4 KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            5 MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            6 KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            7 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

            8 İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

            9 YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

            10 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            11 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş. İNTİBAK

            12 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

            13 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

            14 TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. İNTİBAK

            15 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            16 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            17 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            18 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

            19 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

            20 NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

            21 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş. İNTİBAK

            22 SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. İNTİBAK

            23 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

            24 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

            25 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

            26 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK (İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

            27 PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

            28 VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

            29 EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.

            30 BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

            31 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

            32 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

            33 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş.

            34 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK (Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında Birleşme suretiyle)

            35 GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)


            TALİMATI ERDOĞAN VERMİŞTİ
            Faizsiz konutla ilgili Şubat ayında Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a talimat vererek, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi" demişti. Talimatın ardından yaklaşık 20 günde çıkan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.


            7 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
            Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

            Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar eklendi.

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! BDDK listeyi açıkladı: 6 şirket inceleniyor