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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 13:07
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    • 02.07.2021 13:10
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    Garanti BBVA ve Vakıfbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde! 1.989,47 TL taksitle otomobil sahibi olun!

    İkinci el vasıta almaya hazırlanan ya da ikinci el vasıta alabilmek isteyen şahıslara özel olarak tanıttığı kampanya ile gönüllere girmeyi başaran VakıfBank, bu sayede hem sahip olunan müşterinin yüzünü güldürdü hem de potansitel müşterilerini kendisine çekmeyi başardı. Öte yandan Garanti BBVA taşıt kredisi kampanyalarıyla vatandaşı mutlu etti. Bu bağlamda bireysel amaçlı kredinizin araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için azami vade 60 ay, 120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 48 ay, 300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 36 ay ve 750.000 TL üzeri olan araçlar için ise azami vade 24 aydır.

    takvim.com.tr
    Düşük faiz ve şimdi al sonra öde! 1.989,47 TL taksitle otomobil sahibi olun!

    İkinci el vasıta alabilmek isteyenlere Kamu Bankası olan Vakıfbank'tan ve özel banka olan Garanti BBVA'dan müjde! VakıfBank'ın sunmuş bulunduğu düşük faizli ve 60 aya varan vade vasıta kredisi fırsatıyla bundan sonra 2. el araba sahibi olmak hayal değil. Son günlerde bilhassa de sıfır ve ikinci el vasıtalardaki yükselen fiyatlar ardından pek çok şahıs amacıyla araba sahibi olmak hayalden öteye gidemiyor. Fakat bu noktada özel ve devlet bankaları vatandaşların imdadına yetişerek düşük faizli kredilerle; araba sahibi olmak isteyen bireylerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

    Kampanya Koşulları

    VakıfBank'ın sunmuş olduğu ikinci el araçlara özel kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için elbette belli başlı koşullar oluşturulmuş durumda. Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullanılıyor.

    Bunun haricinde ise her kasko değeri için ortaya çıkan vade fırsatı birbirinden farklı oluyor. Kasko değeri 120.000 TL ve daha düşük olan araçlarda kredi vadesi 60 ay, 120.001-300.000 TL arasında olan araçlarda vade 48 ay, 300.001-750.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ay ve kasko değeri 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir.

        Ödeme Seçenekleri

        60 aya kadar vade ve %1,50'lik düşük faiz oranının dışında aylık taksitlerinizi istediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca VakıfBank'tan aldığınız kredinizi şimdi alıp ödemeye 3 ay sonra başlama şansına da sahipsiniz;

        Aylık eşit taksitli,

        3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

        3 ayda bir taksitli,

        Son taksit balon ödemeli,

        Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

        Örnek Ödeme Planı

        Ödemeler, kişinin alacağı kredi tutarına, aracın kasko değerine ve başvuran kişinin kredi notuna göre değişkenlik gösteriyor. Ancak bizler 50 bin TL için %1,50 faiz oranı ve 60 ay vade seçeneği ile sizler için ufak bir hesaplama yaptık. Eğer Vakıfbank'tan 50 bin TL'lik bir kredi alırsanız; aylık ödeyeceğiniz tutar 1.369,60 TL olacak. Bankaya toplam ödeyeceğiniz tutar ise 82,140 TL.

        Garanti Bankası Taşıt Kredisi

        Bireysel amaçlı kredinizin araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için azami vade 60 ay, 120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 48 ay, 300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 36 ay ve 750.000 TL üzeri olan araçlar için ise azami vade 24 aydır.
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        Haberler Ekonomi Garanti BBVA ve Vakıfbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde! 1.989,47 TL taksitle otomobil sahibi olun!