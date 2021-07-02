Garanti BBVA ve Vakıfbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde! 1.989,47 TL taksitle otomobil sahibi olun!

İkinci el vasıta alabilmek isteyenlere Kamu Bankası olan Vakıfbank'tan ve özel banka olan Garanti BBVA'dan müjde! VakıfBank'ın sunmuş bulunduğu düşük faizli ve 60 aya varan vade vasıta kredisi fırsatıyla bundan sonra 2. el araba sahibi olmak hayal değil. Son günlerde bilhassa de sıfır ve ikinci el vasıtalardaki yükselen fiyatlar ardından pek çok şahıs amacıyla araba sahibi olmak hayalden öteye gidemiyor. Fakat bu noktada özel ve devlet bankaları vatandaşların imdadına yetişerek düşük faizli kredilerle; araba sahibi olmak isteyen bireylerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.