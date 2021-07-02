VBT Yazılım halka arz hisse fiyatı ne kadar? VBT Yazılım talep toplama tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı?

VBT YAZILIM HAKKINDA

Dünyadaki tüm teknolojik yenilikleri yakından izleyip, bunları kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla harmanlayarak, Türkiye'deki müşteri portföyüne üstün bir hizmet anlayışıyla sunmak ve AR-GE çalışmaları yaparak Türk Mühendis ve Yazılımcıları ile dünya IT pazarında rekabet edebilecek ürün ve hizmetler üretmektir.

En güncel Bilgi Teknolojisi olanaklarını kullandırarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak, uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkilerle de en üst düzeyde Müşteri Memnuniyeti yaratmaktır.

VBT Yazılım A.Ş. hisseleri çalışanlarına aittir.

Şirket hissedarları;



Birol Başaran %71

İpek Başaran %10

Tayfun Yurdagül %4

Osman Çaylı %3

Mümin Sürer %3

Zahide Koçyiğit %3

Ünal Kırıkçı %2

Kadir Aydoğan %2

Metin Faruk Tufan %2

Yönetim Kurulu Başkanı Sn Birol Başaran'dır. Şirket sermayesi 20 Milyon TL'dir.