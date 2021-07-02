VBT Yazılım halka arz hisse fiyatı ne kadar? VBT Yazılım talep toplama tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı?

VBT Yazılım hisse fiyatı ne kadar? VBT Yazılım halka arz başladı mı? SPK'ya halka arz başvurusunda bulunan firmaların halka arz süreçleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, VBT yatırım halka arz fiyatı, talep toplama fiyatı ve borsa kodu belli oldu. İşte; VBT halka arz süreci hakkında merak edilen bilgiler!
VBT YAZILIM HALKA ARZ FİYATI
Halka arz, 12,48 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 6.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 2.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %30,8 olacaktır.
VBT YAZILIM TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?
Borsada satış yoluyla talep toplama tarihleri 5-6 Temmuz olarak belirlendi.