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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 12:36
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    • 02.07.2021 12:36
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    VBT Yazılım halka arz hisse fiyatı ne kadar? VBT Yazılım talep toplama tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı?

    VBT yatırım halka arz hakkında bilgiler yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 28 yıldır yazılım üreten VBT yazılım şirketi, AR-GE çalışmaları yaparak Türk Mühendis ve Yazılımcıları ile dünya IT pazarında ürün ve hizmetler üretmektedir. SPK tarafından halka arzına izin verilen şirketin talep toplama tarihleri belli oldu. Bu bağlamda, şirketin halka arz fiyatı, talep toplama fiyatı ve borsa kodu belli oldu. Peki, VBT Yazılım halka arz hisse fiyatı ne kadar? Eşit mi oransal mı? VBT Yazılım halka arz hangi bankalar? İşte VBT Yazılım bosa kodu, talep toplama tarihleri hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    VBT Yazılım halka arz hisse fiyatı ne kadar?

    VBT Yazılım hisse fiyatı ne kadar? VBT Yazılım halka arz başladı mı? SPK'ya halka arz başvurusunda bulunan firmaların halka arz süreçleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, VBT yatırım halka arz fiyatı, talep toplama fiyatı ve borsa kodu belli oldu. İşte; VBT halka arz süreci hakkında merak edilen bilgiler!

    VBT YAZILIM HALKA ARZ FİYATI

    Halka arz, 12,48 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 6.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 2.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %30,8 olacaktır.

    VBT YAZILIM TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

    Borsada satış yoluyla talep toplama tarihleri 5-6 Temmuz olarak belirlendi.

        VBT YAZILIM A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR!

        BORSADA SATIŞ – EŞİT DAĞITIM

        Katılım Kodu: VBTYZ.HE

        Talep Toplama Tarihleri: 5-6 Temmuz

        Talep Toplama Fiyatı: 12,48₺

        VBT YAZILIM HAKKINDA

        Dünyadaki tüm teknolojik yenilikleri yakından izleyip, bunları kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla harmanlayarak, Türkiye'deki müşteri portföyüne üstün bir hizmet anlayışıyla sunmak ve AR-GE çalışmaları yaparak Türk Mühendis ve Yazılımcıları ile dünya IT pazarında rekabet edebilecek ürün ve hizmetler üretmektir.

        En güncel Bilgi Teknolojisi olanaklarını kullandırarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak, uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkilerle de en üst düzeyde Müşteri Memnuniyeti yaratmaktır.

        VBT Yazılım A.Ş. hisseleri çalışanlarına aittir.

        Şirket hissedarları;

        Birol Başaran %71
        İpek Başaran %10
        Tayfun Yurdagül %4
        Osman Çaylı %3
        Mümin Sürer %3
        Zahide Koçyiğit %3
        Ünal Kırıkçı %2
        Kadir Aydoğan %2
        Metin Faruk Tufan %2

        Yönetim Kurulu Başkanı Sn Birol Başaran'dır. Şirket sermayesi 20 Milyon TL'dir.
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        Haberler Ekonomi VBT Yazılım halka arz hisse fiyatı ne kadar? VBT Yazılım talep toplama tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı?