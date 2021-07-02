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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 10:39
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    • 02.07.2021 11:06
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    Tasfiye ne demek? Tasfiye edilen şirketler hangileri? BDDK son dakika batan faizsiz ev alma şirketleri

    Gündemde yoğun bir şekilde Tasfiye ne demek? Tasfiye edilen şirketler hangileri? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’dan son dakika haber geldi ve 21 faizsiz konut şirketinin tasfiye edildiği duyuruldu. BDDK batan faizsiz ev alma şirketlerinin hangileri olduğu merak edildi ve bu şirketlerden hizmet alıp almadığını merak edenler araştırmalara başladı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Tasfiye ne demek? Tasfiye edilen şirketler hangileri? BDDK son dakika batan faizsiz ev alma şirketleri…

    Tasfiye ne demek? Tasfiye edilen şirketler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar merakla BDDK batan faizsiz ev alma şirketlerinin isimlerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar…

    TASFİYE NE DEMEK?

    Tasfiye kelimesi genel olarak 'arıtma, temizleme ya da ayıklama' şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir. Bununla beraber ayrıca değişik anlamlarda da ve konuya bağlı olarak değerlendirilebiliyor.

    Tasfiye kelimesi kullanılacak alana bağlı olarak değişik anlamları üzerinden kullanılabilmektedir.

    - Arıtma, ayıklama ve temizleme,

    - Özleştirme, (dilde tasfiye),

    - Bir ticaret kuruluşunun batması veya kapanması nedeniyle ortada kalan malın hesaplanması ve paylaşılma durumu,

    - Değişik sebeplerden dolayı bir veya birden fazla kişinin işine son verme,

    Bu gibi durumlar eşliğinde farklı anlamlar üzerinden tasfiye kelimesi kullanılabilir.

        BDDK BATAN FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETLERİ

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

        Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından
        yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,

        12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza
        başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan
        işlem tesis edileceği,

        08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine
        devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği,
        buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

        Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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        Haberler Ekonomi Tasfiye ne demek? Tasfiye edilen şirketler hangileri? BDDK son dakika batan faizsiz ev alma şirketleri…