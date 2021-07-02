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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 10:49
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    • 02.07.2021 10:49
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    Bakan Varank'tan flaş ekonomik büyüme mesajı: OECD raporuna dikkat çekti

    Bakan Varank, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor." dedi. Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

    Varank'tan flaş ekonomik büyüme mesajı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor." dedi.

    Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Bakan Varank'tan flaş ekonomik büyüme mesajı: OECD raporuna dikkat çekti