1000 ve 2.000 TL parası olanlar dikkat! Paranız günlük olarak artsın! 32 günlük vadeli mevduat faizi kazandırıyor!

Bankaların vadeli mevduat faiz oranları 2021 yılı Haziran ayında artışı sürdürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank mevduat faiz oranları gerilerken özel bankalar faizleri yükseltti! En yüksek faiz veren banka 2021 Haziran ayında yüzde 19.00 brüt vadeli hesap faizi sunuyor. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? Bankaların 32 günlük vadeli hesap faizleri nedir? Aylık ne kadar faiz getirisi alırım? Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzere yatırılan parayı kapsamaktadır.
Mevduat faiz oranları 2021
Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Tüm bankaları karşılaştırarak en iyi faiz veren bankayı bulabilmek için siz de sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.
Siz de hangi banka daha yüksek faiz veriyor diye araştırma yapıyorsanız, aşağıda yer alan en yüksek faiz veren bankalar listesine göz atabilir, ne kadar faiz kazancı elde edebileceğinizi hesaplamalara göz atarak hemen öğrenebilirsiniz.
Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50
Odeabank: %19,20
Burgan Bank: %19,00
Alternatifbank: %19,00
ING: %18,50