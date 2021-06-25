1000 ve 2.000 TL parası olanlar dikkat! Paranız günlük olarak artsın! 32 günlük vadeli mevduat faizi kazandırıyor!

Mevduat faiz oranları 2021

Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Tüm bankaları karşılaştırarak en iyi faiz veren bankayı bulabilmek için siz de sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.

Siz de hangi banka daha yüksek faiz veriyor diye araştırma yapıyorsanız, aşağıda yer alan en yüksek faiz veren bankalar listesine göz atabilir, ne kadar faiz kazancı elde edebileceğinizi hesaplamalara göz atarak hemen öğrenebilirsiniz.