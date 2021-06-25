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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 12:47
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    • 25.06.2021 12:47
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    1000 ve 2.000 TL parası olanlar dikkat! Paranız günlük olarak artsın! 32 günlük vadeli mevduat faizi kazandırıyor!

    Bankalar müşteri çekebilmek adına kredi kampanyalarının yanında mevduat faiz oranlarında da farklı kampanyalar düzenliyor. Bankaların 2021 yılı Haziran ayı mevduat faiz oranları yükselişte! Devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Haziran ayında tasarruf sahiplerine daha yüksek faiz getirisi sunmaya başladı. En düşük mevduat faizi yüzde 17.00 ile kamu bankaları tarafından sunulurken, özel bankalarda yüzde 19.00 vadeli hesap brüt faizi sunuluyor. 1000 ve 2.000 TL paranz olsa dahi kazanç sağlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    1000 ve 2.000 TL parası olanlar dikkat! Paranız günlük olarak artsın!

    Bankaların vadeli mevduat faiz oranları 2021 yılı Haziran ayında artışı sürdürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank mevduat faiz oranları gerilerken özel bankalar faizleri yükseltti! En yüksek faiz veren banka 2021 Haziran ayında yüzde 19.00 brüt vadeli hesap faizi sunuyor. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? Bankaların 32 günlük vadeli hesap faizleri nedir? Aylık ne kadar faiz getirisi alırım? Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzere yatırılan parayı kapsamaktadır.

    Mevduat faiz oranları 2021

    Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Tüm bankaları karşılaştırarak en iyi faiz veren bankayı bulabilmek için siz de sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.

    Siz de hangi banka daha yüksek faiz veriyor diye araştırma yapıyorsanız, aşağıda yer alan en yüksek faiz veren bankalar listesine göz atabilir, ne kadar faiz kazancı elde edebileceğinizi hesaplamalara göz atarak hemen öğrenebilirsiniz.

    Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50

    Odeabank: %19,20

    Burgan Bank: %19,00

    Alternatifbank: %19,00

    ING: %18,50

        CEPTETEB: %19,00

        Vakıfbank: %18,00

        Halkbank: %18,00

        Yapı Kredi: %17,00

        Ziraat Bankası: %17,00

        Akbank: %17,00

        1.000 TL YATIRILMASI DURUMUNDA

        Faiz Oranı % 19,50

        Mevduat Süresi 30 Gün

        Mevduat Tutarı 1.000,00 ₺

        Brüt Getiri 16,14 TL

        Net Getiri 15,34 TL

        Vergi Ödemesi 0,80 TL

        Toplam Değer 1.015,34 TL

        10 BİN TL YATIRILMASI DURUMUNDA

        Faiz Oranı % 19,50

        Mevduat Süresi 30 Gün

        Mevduat Tutarı 10.000,00

        Brüt Getiri 161,42 TL

        Net Getiri 153,35 TL

        Vergi Ödemesi 8,07

        Toplam Değer 10.153,35 TL

            50 BİN TL YATIRILMASI DURUMUNDA

            Faiz Oranı % 19,50

            Mevduat Süresi 30 Gün

            Mevduat Tutarı 50.000,00 ₺

            Brüt Getiri 807,12 TL

            Net Getiri 766,77 TL

            Vergi Ödemesi 40,35 TL

            Toplam Değer 50.766,77 TL

            Mevduat Faizi Nedir?

            Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır.

            Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir.
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            Haberler Ekonomi 1000 ve 2.000 TL parası olanlar dikkat! Paranız günlük olarak artsın! 32 günlük vadeli mevduat faizi kazandırıyor!