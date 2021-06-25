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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 12:50
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    • 25.06.2021 12:50
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    Çay budama parası yattı mı? O tarih bekleniyordu! 2021 yılı çay budama parası ne zaman verilecek?

    Çay budama paralarının ne zaman yatırılacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçen hafta açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi. Peki, çay budama parası yattı mı? 2021 yılı çay budama parası ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

    Çay budama parası ne zaman verilecek?

    Karadeniz bölgesinde çay yetiştiren binlerce kişi budama paralarının yatırılacağı tarihe odaklanmıştı. Konu hakkında resmi açıklamalar geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, çay budama parası yattı mı? 2021 yılı çay budama parası ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    ÇAY BUDAMA PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destek ödemesini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

    İşte açıklamanın tamamı;

    Bakan Pakdemirli, söz konusu destek ödemelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 lira, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 lira, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 lira olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun."

        ÇAY HAKKINDA

        Çay; tein, kafein, teofilin ve antioksidanlar için doğal bir kaynaktır. İçinde bulunan mineraller nedeniyle kemik ve diş sağlığına faydalıdır. Ancak neredeyse hiç karbonhidrat, protein ve yağ içermez, Şeker ya da diğer katkılarla tatlandırılır.

        Bilimsel araştırmalarda çayda bulunan theanine maddesi, çaydaki kafein ile dengeli bir şekildedir.

        Theanine maddesi, doğal bir yatıştırıcı olup kafein gibi maddelerinde oluşan etkileri dengeler, bu açıdan kahve sonrası yaşanan kalp çarpıntısı gibi sorunlar çay içenlerde çayla alakalı olarak görülmez. Çay içindeki theanine maddesi, çayı içenin sinirlerini rahatlatır ve tansiyonu dengeler.
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        Haberler Ekonomi Çay budama parası yattı mı? O tarih bekleniyordu! 2021 yılı çay budama parası ne zaman verilecek?