Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

Peş peşe açıklandı. 32 günlük vadeli mevduat faizleri oldukça fazla artış göstermiş durumda. Dövizin yükseliş dönemine girmesi ile birlikte Merkez Bankası'nın aldığı parasal sıkılaşma adımları ile birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını arttırıyor. Bu hamleler nakiti bulunan ve bankalarda hesap açarak vadeli mevduat ile parasını değerlendirmek isteyen kişilerin yüzünü güldürüyor. Vadeli mevduat ilgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.

25.06.2021 14:31 - Son Güncelleme: 25.06.2021 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





