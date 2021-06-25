Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı
Peş peşe açıklandı. 32 günlük vadeli mevduat faizleri oldukça fazla artış göstermiş durumda. Dövizin yükseliş dönemine girmesi ile birlikte Merkez Bankası'nın aldığı parasal sıkılaşma adımları ile birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını arttırıyor. Bu hamleler nakiti bulunan ve bankalarda hesap açarak vadeli mevduat ile parasını değerlendirmek isteyen kişilerin yüzünü güldürüyor. Vadeli mevduat ilgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.
Vadeli faiz oranlarında artış yaşandı. Getirisi önceden belli olan yatırım olarak dikkat çeken vadeli mevduat hesabı için araştırmalar hız kazandı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı için detayları haberimizde derledik. Diğer yandan bu yatırımın tercih edilmesinin en önemli nedeni ise risksiz olarak görülmesidir. İşte, 10.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?.
En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Mevduat faizlerinin yükselmesi ile birlikte en yüksek faiz veren bankalar sıralaması da merak konusu. Haziran ayı itibariyle en yüksek faiz veren bankaların zirvesinde Burgan Bank, TEB, Alternatif Bank, Fibabanka, İNG gibi bankalar yer alıyor. Burgan Bank %19, Alternatif Bank %20, Odeabank %19,25, İNG Bank %18,50, Ziraat Bankası ise %17 faiz oranı ile en çok faiz veren bankalar arasında yer alıyor.