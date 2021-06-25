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Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

Peş peşe açıklandı. 32 günlük vadeli mevduat faizleri oldukça fazla artış göstermiş durumda. Dövizin yükseliş dönemine girmesi ile birlikte Merkez Bankası'nın aldığı parasal sıkılaşma adımları ile birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını arttırıyor. Bu hamleler nakiti bulunan ve bankalarda hesap açarak vadeli mevduat ile parasını değerlendirmek isteyen kişilerin yüzünü güldürüyor. Vadeli mevduat ilgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.

takvim.com.tr
25.06.2021 14:31 - Son Güncelleme: 25.06.2021 15:19
Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

Vadeli faiz oranlarında artış yaşandı. Getirisi önceden belli olan yatırım olarak dikkat çeken vadeli mevduat hesabı için araştırmalar hız kazandı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı için detayları haberimizde derledik. Diğer yandan bu yatırımın tercih edilmesinin en önemli nedeni ise risksiz olarak görülmesidir. İşte, 10.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?.

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Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

10.000 TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?

Mevduat faizlerinin yükselmesi ile birlikte en yüksek faiz veren bankalar sıralaması da merak konusu. Haziran ayı itibariyle en yüksek faiz veren bankaların zirvesinde Burgan Bank, TEB, Alternatif Bank, Fibabanka, İNG gibi bankalar yer alıyor. Burgan Bank %19, Alternatif Bank %20, Odeabank %19,25, İNG Bank %18,50, Ziraat Bankası ise %17 faiz oranı ile en çok faiz veren bankalar arasında yer alıyor.

Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

TL Mevduat Stopaj Desteği Uzatıldı

TL mevduat stopaj desteğinin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vergi indirim son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihi yerine 31 Temmuz 2021 olarak güncellendi.

Bankada parası olanlara ''Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek'' dedirten haber! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı

Ekim 2020 tarihinde uygulamaya başlanan stopaj indirimine göre 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12 olan oran %3'e, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti.