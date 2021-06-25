SON DAKİKA: Türkiye'nin kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 2021'in ilk 5 ayında yüzde 15 arttı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, 2021'in ilk 5 ayında 848 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu dönemde ihracatta yüzde 15 artış sağlandı.
Ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat 83 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. İngiltere'yi, Irak, İsrail, İran, ABD, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır ve Fas takip etti.
Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün mayıs ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 170 milyon dolara yükseldi. Kağıt ve karton ambalaj ihracatında, ilk 5 ayda 318 milyon dolar ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış kaydedildi.
"KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İHRACATININ 2,1 MİLYAR DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ"
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt ve kağıt ürünleri sektörü ihracatındaki artışın gelecek yıllarda devreye girecek yeni üretim tesisleriyle artacağını belirterek, Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük üretici gücü olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.