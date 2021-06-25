SON DAKİKA: Türkiye'nin kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 2021'in ilk 5 ayında yüzde 15 arttı

Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan, iklim değişikliği ve ekolojik krize karşı yeni bir ekonomik büyüme stratejisi sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı Belgesi'nin 2019 sonunda yayımlandığını hatırlatan Duran, "2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı karbon nötr bir dünya hedefi olan Yeşil Mutabakat; temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji, temiz ve döngüsel bir ekonomi, dijital dönüşüm, sürdürülebilir endüstri, sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçiş, temiz bir çevre gibi önlemleri içeren bir üretim ve gelişme modeli olup 2030 ve 2050 için hedefler ve stratejileri ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.