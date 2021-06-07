Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 863 liraya, Cumhuriyet altını da 3,438 liraya geriledi. Küresel piyasalarda da yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle gerileyen petrol fiyatları ve dolardaki toparlanmanın etkisiyle gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?