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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 06:15
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    • 08.06.2021 06:19
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    Yüzde 0,70 azalış! , çeyrek ve gram ne kadar oldu? Tırmanış sonrası aniden...

    Günün ilk saatleriyle birlikte hakkında yapılan araştırmalar artış gösteriyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükselmişti. Peki, , çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlardaki son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 863 liraya, Cumhuriyet altını da 3,438 liraya geriledi. Küresel piyasalarda da yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle gerileyen petrol fiyatları ve dolardaki toparlanmanın etkisiyle gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 525 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 519 bin lirayı, en yüksek ise 526 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 525 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 386 milyon 954 bin 619,46 lira, işlem miktarı ise 736,53 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 424 milyon 707 bin 750,50 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Halkbank, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY

        Yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle gerileyen petrol fiyatları ve dolardaki toparlanmanın etkisiyle gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.54 düşüşle 71.43 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.16 düşeşle 69.00 dolar,

        - altın yüzde 0.07 artışla 1,891.87 dolar,

        - gümüş yüzde 0.14 artışla 27.84 dolar,

        - bakır yüzde 1.44 artışla 9,960.00 dolar,

        - platin yüzde 0.37 artışla 1,172.96 dolar,

        - paladyum yüzde 0.43 düşüşle 2,832.39 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 863 liraya, Cumhuriyet altını da 3,438 liraya geriledi.
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        Haberler Ekonomi Yüzde 0,70 azalış! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Tırmanış sonrası aniden...