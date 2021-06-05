Günümüzde pek çok insan çeşitli masraflar nedeniyle ihtiyaç kredisi çekme gereği duyuyor. Böyle dönemlerde de en uygun krediyi veren banka elbette en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, eğitim gibi alanlarda kullanmak üzere ihtiyaç kredisi çekecek olanlar ise mevcut fırsatları mercek altına alırken bankalar en dikkat çeken kampanyaları sunarak müşteri kazanmak istiyor. Bu doğrultuda da dosya masrafı almayan, kefil aramayan bankalar mevcut. Haziran ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını sabit tutarken bazısı indirime bazısı da oranı artışa gitmeyi tercih etti.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.
İŞ BANKASI
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL
Kredi Vadesi: 36 ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL
Faiz Oranı: 1,65
ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ
Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
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