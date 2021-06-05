Günümüzde pek çok insan çeşitli masraflar nedeniyle ihtiyaç kredisi çekme gereği duyuyor. Böyle dönemlerde de en uygun krediyi veren banka elbette en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, eğitim gibi alanlarda kullanmak üzere ihtiyaç kredisi çekecek olanlar ise mevcut fırsatları mercek altına alırken bankalar en dikkat çeken kampanyaları sunarak müşteri kazanmak istiyor. Bu doğrultuda da dosya masrafı almayan, kefil aramayan bankalar mevcut. Haziran ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını sabit tutarken bazısı indirime bazısı da oranı artışa gitmeyi tercih etti.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.