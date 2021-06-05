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    • Ekonomi
    • 06.06.2021 18:53
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    • 06.06.2021 18:53
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    İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 100 bin lira! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Vakıf, , , CepteTEB

    İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 100 bin lira! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Acilen kullanmak üzere nakit para ihtiyacı duyanların en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de ihtiyaç si oluyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli fırsatları devam ediyor. Bankaların tekliflerini takvim.com.tr olarak sizin için derledik.

    takvim.com.tr
    İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 99 bin TL kredi!

    Günümüzde pek çok insan çeşitli masraflar nedeniyle ihtiyaç kredisi çekme gereği duyuyor. Böyle dönemlerde de en uygun krediyi veren banka elbette en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, eğitim gibi alanlarda kullanmak üzere ihtiyaç kredisi çekecek olanlar ise mevcut fırsatları mercek altına alırken bankalar en dikkat çeken kampanyaları sunarak müşteri kazanmak istiyor. Bu doğrultuda da dosya masrafı almayan, kefil aramayan bankalar mevcut. Haziran ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını sabit tutarken bazısı indirime bazısı da oranı artışa gitmeyi tercih etti.

    ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

    Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.

    İŞ BANKASI

    Kredi Tutarı: 50.000 TL

    Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL

    Kredi Vadesi: 36 ay

    Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

    Faiz Oranı: 1,65

    ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ

    Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.

    VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

    Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

    Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

        Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
        Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

        Örnek SMS Metni:
        KREDI 11111111111 3000

        Kredinizi,

        Aylık eşit taksitli,
        Artan taksitli
        Azalan taksitli
        3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
        3 ayda bir eşit taksitli,
        Son taksit balon ödemeli,
        Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

        Kredinin Özellikleri Tablosu:

        Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti
        3.000-125.000 TL 03-36 Ay %1.51* % 0.5+BSMV

        AKBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

        Kampanya Koşulları

        Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
        3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
        Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
        T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.

        CEPTETEB 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

        CEPTETEB İhtiyaç Kredisi; bireysel kredi ihtiyacın olduğu anda tek tıkla hesabına aktarabildiğin bir tüketici kredisidir. Yerinden kalkmadan, şubeye gitmeden, sıra beklemeden kredi çekebilmene olanak sağlayan CEPTETEB İhtiyaç Kredisi, ihtiyacın olan her an senin yanında!

        1.000 - 100.000 TL aralığındaki tutarlarda ve 3 - 36 ay aralığındaki vadelerde, 18-65 yaş aralığındaki herkesin başvuru yapabileceği CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'ni aylık eşit taksitler halinde ödeyebilirsin. Üstelik CEPTETEB İhtiyaç Kredisi alabilmek için kefil ya da teminat göstermene de gerek yok.

            CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

            CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'nin ödeme kolaylığı sunan avantajlı faiz oranları, Findeks Kredi Notu'na göre farklılık gösterir. İhtiyaç Kredisi çekmek istediğin tutar ve vadeye göre faiz oranları değişecektir. Bir tüketici kredisi olan İhtiyaç Kredisi'nin daha pek çok avantajlı imkanı bulunuyor. Bunlardan biri de kredi taksitlerini İnternet Şubesi, Mobil Şube, Destek Merkezi ve TEB ATM'lerinden ödeyebilme kolaylığıdır.
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            Haberler Ekonomi İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 100 bin lira! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Vakıf, Ziraat, Enpara, CepteTEB