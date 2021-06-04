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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 09:56
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    • 04.06.2021 11:01
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    hesabınızı kontrol edin! ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda!

    Son dakika haberi...  bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Bakanı , "Mayıs ayına ilişkin ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

    Hesabınızı kontrol edin: Ödemeler bugün yatıyor

    Son dakika haberi... 31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

    BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" demişti.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Ekonomi Banka hesabınızı kontrol edin! Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda!