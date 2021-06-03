KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Ödeneklerin ne zaman yatacağı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ödemelerin ne zaman hesaba yatacağı belli oldu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İşte yapılan açıklama;
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kısa Çalışma Kapsamında;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
• İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.