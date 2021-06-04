HİSSE FİYATI NE KADAR? EŞİT Mİ ORANSAL MI?

1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım'ın, hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkarttığı, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştığı belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK'ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek.