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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 08:35
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    • 01.06.2021 08:35
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    başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 Nefes kredisi hesaplama! Başvuru şartları nelerdir?

    Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, nefes kredi paketine ilişkin detayları tek tek açıkladı. 6 ayı ödemesiz Nefes Kredisi için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Peki, su nasıl ve nereden yapılır?Başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 Nefes kredisi hesaplama işlemi

    Nefes kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Nefes Kredisi için başvurular bugün itibariyle alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği nefes kredisi başvurularının başlamasıyla birlikte detaylar merak ediliyor. Başvurularda 2020 yılı cirosuna göre 200 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi. Peki, nefes kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 Nefes kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    NASIL BAŞVURULACAK?

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.

    İşte başvuru yapılacak bankalar ve şartları;

    10 BANKADAN BAŞVURU YAPILABİLECEK

    Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak.

    HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

    Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası.

    Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

    2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

        ÜYELİK BELGESİ YETERLİ

        Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

        ÜST LİMİT 200 BİN TL

        Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

        Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

        2020'de cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin, 1-10 milyon lira olanlar 200 bin lira kredi kullanabilecek.

        6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

        İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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            Haberler Ekonomi Nefes kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 Nefes kredisi hesaplama! Başvuru şartları nelerdir?