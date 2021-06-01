Nefes Kredisi için başvurular bugün itibariyle alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği nefes kredisi başvurularının başlamasıyla birlikte detaylar merak ediliyor. Başvurularda 2020 yılı cirosuna göre 200 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi. Peki, nefes kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021 Nefes kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

NASIL BAŞVURULACAK?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.

İşte başvuru yapılacak bankalar ve şartları;