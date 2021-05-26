2021 yılı için hububat satış fiyatları belli oldu: Her türlü tedbir masada!

Salgının ilk başladığı dönemde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özellikle hububat ve bakliyat piyasalarında herhangi bir arz güvenliği sıkıntısı olmaması için hızlı bir şekilde tedbirlerin alındığını hatırlatan Güldal, "Geçen sene sektörün de kullanıcıların da katılımıyla haziran dönemine kadar oldukça rahat ve dengeli bir süreç yaşandı. Fakat salgın bitmedi ve devam ettiği için ülkemizde de dünyada da önemli gelişmeler oldu." diye konuştu.

Güldal, hububat alım fiyatlarının hasattan önce açıklandığını anımsatarak, "Geçen sene de üreticiyi memnun edecek şekilde alım fiyatları açıklanmıştı. Örneğin, 1.650 TL'lik alım fiyatının açıklanması hasadın başlarında üreticide büyük memnuniyet getirmişti. Daha sonra özellikle ekonomik tedbirlerin alınmasıyla beraber kredi imkanlarının yaygınlaşması, çiftçi borçlarının ertelenmesiyle hububat ticareti bir kısım üreticimizin satmama eğiliminde olması, bir kısım yatırımcıların tarımsal emtiayı yatırım aracı olarak görmeleri, fiyatların yükseleceği beklentileri gibi nedenlerden TMO 2020'de beklediği kadar bir hububat satın alması gerçekleştiremedi. Fakat bu piyasanın dengeli şekilde sürdürülmesi esastır. TMO bu süreci yönetmede bir sıkıntı çekmemiştir." dedi.