Üreticiye destekleri peş peşe açıkladı! Başkan Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat, tahıl ve yaş çay alım fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü. Enflasyonun da üzerinde yüzde 30'ları aşan oranlarda verilen alım fiyatları dünyadaki ürün borsa fiyatlarındaki fiyatları yakaladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarına göre makarnalık buğdayın tonu 1.800 liradan 2.450 liraya, ekmeklik buğday 1.650 liradan 2.250 liraya yükseldi.
Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine yüzde 2 ilave fiyat da uygulanacak. Ekmeklik buğday fiyatı yüzde 36.4 artırılmış oldu. Yine açıklanan bu fiyatlarla hububatta üretici ton başına yüzde 31 kâr elde etme şansı yakaladı. Arpa, çavdar ve tritikale 1.275 liradan 1.750 liraya çıkarken, yulafın fiyatı ise 1.900 lira olarak belirlendi. Geçen yıl 3.550 lira olan kırmızı mercimeğin tonu 5 bin TL'ye, 3.200 lira olan yeşil mercimek 4.150 TL'ye, nohut ise 3.350 liradan 4.050 TL'ye çıktı.
BUĞDAY BORSALARLA EŞDEĞER
Buğday fiyatları kalitesine göre, dünya borsasında 280 ila 330 dolar arasında seyrediyor. Açıklanan fiyatlarla Türkiye'de de rakamlar ki 250 ila 300 dolar arasına yükselmiş oldu. Her yıl ortalama 20 milyon ton buğday hasadı yapılan Türkiye'de bu yıl kuraklık nedeniyle bu oranın 18 milyon tona düşeceği öngörülüyor.