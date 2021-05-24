Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Kripto para borsaları yaşanan büyük çöküşün şokunu yaşıyor. Bu noktada, Bitcoin'in düşüşüyle birlikte alt coinlerde yaşanan düşüş de gözlerden kaçmıyor. Yıl başından bu yana kripto para piyassası üçüncü büyük çöküntüyü yaşamış oldu. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasaları gündem oldu. Bitcoin'de yaşanan sert düşüşte birçok faktör bulunuyor.
BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Bitcoin fiyatları son bir haftadır yaşanan gelişmelerin ardından adeta çakıldı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerin ardından keskin bir düşüş yaşanan kripto para borsalarında bugün sakin bir seyir izlense de piyasa yine negatif seyrediyor. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemlerine yönelik kısıtlama çağrısı ve öncesinde Elon Musk'ın Bitcoin ile Tesla satışı yapmayacağını açıklamasının ardından piyasalar tepetaklak olmuştu.
ÇİN'İN KARARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI
Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla'nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla'nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.