HER ŞEY SİL BAŞTAN!

Kripto para piyasası önce Tesla'nın sahibi Elon Musk sonrasında ise Çin'in aldığı kararlarla yaşadığı sarsılmanın etkileri sürüyor. Açıklamalardan önce rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ve altcoinlerin rekorla artık bir yakınlığı bile kalmadı.

Tarihi rekoru 64 bin 804 dolarla 14 Nisan'da gören Bitcoin geçtiğimiz hafta 31 bin dolara kadar gerilemiş, sonrasında 42 bin dolar bandını görmüştü. Dün 34 bin dolar sularında gezen Bitcoin, 35 bin dolarda sabit seyrediyor. Her ne kadar yılbaşından beri 29 bin dolara göre yüksek seviyede seyretse de, 2021 başına dönecek mi soruları akıllara geliyor.