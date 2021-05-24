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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 10:49
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    • 24.05.2021 10:50
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    ? Çember daraldı süratle çakılıyor! Bitcoin (BTC) ne zaman yükselecek? Hayrete düşüren hamle...

    ? Sorusu sık sık gündemde merake dilip araştırılıyor. piyasası ve Bitcoin'de son dönemde yaşanan ani düşüşler yatırımcısını olumsuz etkilemeye başladı. Bu noktada, Bitcoin'in düşüşüyle birlikte alt coinlerde yaşanan düşüş de gözlerden kaçmıyor. Yıl başından bu yana kripto para piyassası üçüncü büyük çöküntüyü yaşamış oldu. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin (BTC) ne zaman yükselir? Bitcoin'de yaşanan sert düşüşte birçok faktör bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor? BTC ne zaman yükselir?

    Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Kripto para borsaları yaşanan büyük çöküşün şokunu yaşıyor. Bu noktada, Bitcoin'in düşüşüyle birlikte alt coinlerde yaşanan düşüş de gözlerden kaçmıyor. Yıl başından bu yana kripto para piyassası üçüncü büyük çöküntüyü yaşamış oldu. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasaları gündem oldu. Bitcoin'de yaşanan sert düşüşte birçok faktör bulunuyor.

    BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Bitcoin fiyatları son bir haftadır yaşanan gelişmelerin ardından adeta çakıldı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerin ardından keskin bir düşüş yaşanan kripto para borsalarında bugün sakin bir seyir izlense de piyasa yine negatif seyrediyor. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemlerine yönelik kısıtlama çağrısı ve öncesinde Elon Musk'ın Bitcoin ile Tesla satışı yapmayacağını açıklamasının ardından piyasalar tepetaklak olmuştu.

    ÇİN'İN KARARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

    Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla'nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla'nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.

        HER ŞEY SİL BAŞTAN!
        Kripto para piyasası önce Tesla'nın sahibi Elon Musk sonrasında ise Çin'in aldığı kararlarla yaşadığı sarsılmanın etkileri sürüyor. Açıklamalardan önce rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ve altcoinlerin rekorla artık bir yakınlığı bile kalmadı.

        Tarihi rekoru 64 bin 804 dolarla 14 Nisan'da gören Bitcoin geçtiğimiz hafta 31 bin dolara kadar gerilemiş, sonrasında 42 bin dolar bandını görmüştü. Dün 34 bin dolar sularında gezen Bitcoin, 35 bin dolarda sabit seyrediyor. Her ne kadar yılbaşından beri 29 bin dolara göre yüksek seviyede seyretse de, 2021 başına dönecek mi soruları akıllara geliyor.

        DİĞER KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

        Son 24 saat içinde 31,227.34 ve 37,263.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.34 düşüşle 34.639.69 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 19.94 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 657 milyar dolara indi.

        Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1,737.47 ve 2,289.05 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.61 düşüşle 2,098.52 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 36.08 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 247 milyar dolar düzeyindeydi.
        Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.05 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.19 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 59 milyar dolar düzeyindeydi.

        Toplam 10,024 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.7'sini Bitcoin, yüzde 17.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 235 milyar dolar düzeyindeydi
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