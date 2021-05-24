Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.05.2021 08:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 08:23
    ABONE OL

    , .... 4D'li taşeron işçi yüzde 20 maaş zammı, yüzde 15 iyileştirme, tayin hakkı!

    Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammı için görüşmeler başlıyor. Yaklaşık 700 bin işçinin 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi hazırlıklar tamamlanadı. Konfederasyonlar ortak taleplerini hazırladı. Şimdi ise gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçisinin ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve son durum nedir? İşte konu ile ilgili son gelişmeler... . Uzlaşma olması halinde çerçeve sözleşmenin Haziran sonu, Temmuz ayı başında imzalanacağı tahmin ediliyor. Bu arada, kamuda işçilerin ardından Ağustos ayında memurların da toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.

    takvim.com.tr
    Yüzde 20 maaş zammı, yüzde 15 iyileştirme, tayin hakkı!

    Taşerona yüzdelik dilim, seyyanen zam hakkında son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Kamu toplu sözleşmeleri yasal olarak sendikalar ve kamu işveren sendikaları arasında başladı. Konfederasyonlar ve Bakanlık düzeyinde pazarlık ağırlıklı olarak hukuken devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık tutanaklarının tutulduğu dönemde başlatılıyor. 700 binden fazla işçinin 2020-2021 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını belirleneceği TİS görüşmeleri başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş tarafından mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerin hazırlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de maaş zammı oldu Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte cevaplar...


    ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

    Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması bekleniyor. Taleplerin sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

    700 BİN İŞÇİSİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

        Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

        Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Taşeron işçilere her altı aylık dönemde yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminler arasında.

            2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

            Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

            Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.

            2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

            İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

            İLAVE TEDİYE NEDİR?

            6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

                KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

                52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

                * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

                * Kamu iktisadi teşekkülleri,

                * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

                * Özel bütçeli idareler,

                * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

                .
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon!
                Haberler Ekonomi Taşerona yüzdelik dilim, seyyanen zam.... 4D'li taşeron işçi son dakika yüzde 20 maaş zammı, yüzde 15 iyileştirme, tayin hakkı!