Taşerona yüzdelik dilim, seyyanen zam hakkında son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Kamu toplu sözleşmeleri yasal olarak sendikalar ve kamu işveren sendikaları arasında başladı. Konfederasyonlar ve Bakanlık düzeyinde pazarlık ağırlıklı olarak hukuken devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık tutanaklarının tutulduğu dönemde başlatılıyor. 700 binden fazla işçinin 2020-2021 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını belirleneceği TİS görüşmeleri başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş tarafından mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerin hazırlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de maaş zammı oldu Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte cevaplar...