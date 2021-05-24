Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından gözler diğer kripto para birimlerindeki son duruma çevrildi. Bugün tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Peki, Dogecoin ne kadar oldu? 2021 Dogecoin düşer mi, ne zaman yükselir? İşte detaylar...

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin şu saatlerde 0,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İşte piyasalarda son durum ve yorumlar;