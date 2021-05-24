Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından gözler diğer kripto para birimlerindeki son duruma çevrildi. Bugün tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Peki, Dogecoin ne kadar oldu? 2021 Dogecoin düşer mi, ne zaman yükselir? İşte detaylar...
DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Dogecoin şu saatlerde 0,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İşte piyasalarda son durum ve yorumlar;
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"DOGE fiyatındaki haftalık artış, kripto dostu ticaret platformu eToro'nun Dogecoin'i listelemeye başlayacağını duyurmasıyla artarak devam ediyor. Cointelegraph'a yapılan açıklamada, eToro'nun bir temsilcisi platformun DOGE'u 'güçlü müşteri talebi nedeniyle' eklediğini söyledi. Platformun 20 milyon kullanıcısı artık kriptoyu alıp satabilecek. AssetDash'ın verilerine göre Dogecoin'in piyasa değeri 52,5 milyar dolara ulaştı ve Tether(USDT)'i geride bıraktı.
Çin ve ABD'den gelen sınırlama, vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların etkisiyle gelen satışlarla, tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların da altına geriledi.
Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 438 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;